Ritzege Cort Nielsen in Ronde van Oman, Van Avermaet behoudt leiding

Cort Nielsen bleef de Italianen Giovanni Visconti (tweede) en Alberto Bettiol (derde) voor. Greg Van Avermaet, die donderdag de derde etappe won en de leiderstrui pakte, moest ditmaal genoegen nemen met de vierde plek.

Voor Cort Nielsen is het zijn eerste overwinning van het seizoen. De Astana-renner, die in 2016 twee etappes in de Vuelta a España won, boekte iets meer dan een jaar geleden in de Clasica de Almeria zijn laatste zege.

Van Avermaet blijft aan de leiding in het algemeen klassement. Daarin heeft de Belg negen seconden voorsprong op de Kazak Aleksey Lutsenko. Haas bezet op veertien seconden de derde plaats.

Weening

In de vierde etappe legde het peloton 117,5 kilometer af van Yiti naar het Ministerie van Toerisme. In de laatste 50 kilometer moesten de renners drie keer een 3,4 kilometer lange beklimming met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,8.

Al vroeg in de etappe gingen zes renners, onder wie Pieter Weening, op avontuur. De kopgroep bouwde een voorsprong van ruim twee minuten op het peloton op, maar op zo'n 30 kilometer van de finish werden de meeste renners uit dit gezelschap weer ingerekend.

Vervolgens koos Peter Stetina samen met Jacques Janse van Rensburg, de enig overgebleven renner uit de kopgroep, de aanval. Stetina begon even later aan een solo, maar tijdens de laatste beklimming werd de Amerikaan gegrepen door een groep van 25 man.

Verschillende renners probeerden in de finale nog weg te komen, maar ook zij konden een sprint niet voorkomen. Daarin was Cort Nielsen een klasse apart.

De Ronde van Oman duurt nog tot en met zondag. Vorig jaar ging de eindzege naar de Belg Ben Hermans.