Dubbelslag Poels in koninginnenrit Ruta del Sol, Mollema tweede in Algarve

Poels was in de koninginnenrit de sterkste van een groep met favorieten. Hij hield de Spanjaard Luis Leon Sanchez (tweede) en de Belg Tim Wellens (derde) twee seconden voor.

Chris Froome, die ondanks dat hij is verwikkeld in een dopingzaak zijn eerste wedstrijd van het seizoen rijdt, eindigde op bijna een halve minuut als zevende. Steven Kruijswijk kwam op veertig seconden als elfde over de eindstreep.

Voor de 30-jarige Poels is het zijn eerste zege van dit seizoen. De Nederlander van Team Sky won vorig jaar augustus in de Ronde van Polen voor het laatst een etappe.

In het algemeen klassement heeft Poels eveneens twee seconden voorsprong op Sanchez en Wellens.

Eenkhoorn

In de tweede etappe legde het peloton 140 kilometer van Otura naar La Guardia de Jaen af. Onderweg kregen de renners vijf beklimmingen voor de kiezen. De finish lag kort na een klim van ruim vijf kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,4 en maximale stukken van 21 procent.

Al vroeg in de etappe gingen negen renners op avontuur. Onder hen bevonden zich de Nederlanders Jeroen Meijers en Pascal Eenkhoorn, die in Andalusiƫ zijn rentree maakt. Eenkhoorn werd in december door Lotto-Jumbo geschorst omdat hij zonder medeweten van de ploegleiding slaapmedicatie had genomen.

De kopgroep had al snel een voorsprong van ruim zeven minuten op het peloton te pakken, maar dunde gedurende de etappe steeds verder uit. Met nog 37 kilometer voor de boeg bleef Eenkhoorn samen met Diego Rubio en Alexis Gougeard over.

Op de slotklim reed Rubio weg bij zijn medevluchters, maar ook de Spanjaard werd in de finale ingerekend door de groep met favorieten. Vervolgens ging Wellens in de aanval, maar die werd gepareerd door Poels die de overwinning daarna niet meer uit handen gaf.

Mollema

In de Ronde van de Algarve was er net geen Nederlands succes. Mollema moest in de tweede etappe de dagzege aan Michal Kwiatkowski laten.

Kwiatkowski passeerde in een bergetappe over bijna 188 kilometer van Sagres naar Foia als eerste de finish. De Pool van Team Sky troefde in een sprint van een kleine groep Mollema en de Brit Geraint Thomas af.

In het algemeen klassement nam Thomas de leiding over van Dylan Groenewegen, die woensdag de openingsrit in de Portugese etappekoers won. Mollema bezet in dezelfde tijd als de Sky-renner de vijfde plek.

De renners moesten in de tweede etappe vijf beklimmingen bedwingen. De finish lag op een klim van de eerste categorie. De rit werd gekleurd door een ontsnapping van zeven renners, onder wie John Degenkolb. Zij bouwden een maximale voorsprong van meer dan zeven minuten op, maar op 9 kilometer van de finish werd de laatste vluchter gegrepen.

Op de slotklim ontstond een groepje met Philippe Gilbert, Vasil Kiryienka, Daniel Martin en Simon Spilak. Kiryienka begon vervolgens aan een solo, maar de Wit-Rus werd vlak voor het ingaan van de laatste kilometer gegrepen. Kwiatkowski was daarna de sterkste in een sprint en bezorgde Team Sky de tweede dagzege.