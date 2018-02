Froome 'geraakt' door steun vanuit peloton in eerste etappe van 2018

Bij de viervoudig Tourwinnaar werd in de Ronde van Spanje een te hoge waarde van het verboden middel salbutamol aangetroffen en dat leidde - ook vanuit het peloton - tot veel kritiek.

"Maar het raakte me hoeveel renners van andere ploegen tijdens de etappe naar me toe kwamen om hun steun te betuigen. Dat deed me echt goed", zei Froome na de openingsrit tegen Cyclingnews.

"Ik zie veel jongens natuurlijk pas voor het eerst sinds de hele gebeurtenis, dus het is goed om even bij te praten en te zien hoeveel steun er voor me is."

In aanloop naar de Ruta del Sol kreeg Froome veel kritiek op zijn deelname. Zelfs UCI-baas David Lappartient vond dat Sky de renner beter aan de kant kan houden zolang er geen uitspraak is, maar de Brit wilde gewoon koersen.

Proces

Froome had in aanloop naar de koers al om begrip gevraagd. "Ik weet dat ik niets verkeerds heb gedaan. We zitten nu middenin het proces om dat te bewijzen", zei hij toen.

De eerste etappe van de Ruta del Sol werd gewonnen door de Fransman Thomas Boudat. De sprinter van Direct Energie is automatisch de eerste leider in de Spaanse rittenkoers. Moreno Hofland (Lotto Soudal) was op plek acht de beste Nederlander.

Voor de start van de rit ging alle aandacht uit naar Froome, die in afwachting van het onderzoek naar zijn positieve dopingtest dus gewoon mag koersen.

De Ruta del Sol telt in totaal vijf etappes en wordt zondag afgesloten met een individuele tijdrit door de straten van Barbate. Vorig jaar kroonde Alejandro Valverde zich tot eindwinnaar van de koers in Andalusië.