Boudat sprint naar zege in Ruta del Sol bij eerste koers Froome

Boudat was in de rit van Mijas naar Granada na 197 kilometer sneller in de sprint dan Sacha Modolo. De voor Direct Energie koersende Fransman was de Italiaan, die gewonnen dacht te hebben en juichend over de finish kwam, net te snel af.

Moreno Hofland was op plek acht de beste Nederlander. De coureur van Lotto Soudal bleef de Italiaan Enrico Battaglin van Lotto-Jumbo net voor.

Voor de start van de etappe ging alle aandacht uit naar Froome, die voor het eerst dit seizoen zijn opwachting maakt. De Brit is verwikkeld in een dopingzaak, maar mag gedurende het onderzoek wel gewoon koersen.

Ontsnapping

De heuvelachtige etappe werd gekleurd door een ontsnapping van vijf renners. De Zwitser Silvan Dillier en de Fransman Romain Sicard gingen op avontuur met de Spanjaarden Lluis Mas, Garikoitz Bravo en Txomin Juaristi.

Het kwintet reed een voorsprong van meer dan vijf minuten bij elkaar. Op de laatste beklimming van de dag ging Dillier alleen verder, maar ook hij moest zich op 12 kilometer van de meet gewonnen geven.

In een chaotische massasprint leek Modolo op weg naar de ritzege. De renner van EF-Drapac stak zijn handen zelfs al in de lucht, maar hij zag op het laatste moment Boudat passeren.

De Ruta del Sol telt in totaal vijf etappes en wordt zondag afgesloten met een individuele tijdrit door de straten van Barbate. Vorig jaar kroonde Alejandro Valverde zich tot eindwinnaar van de koers in Andalusië.