Dubbelslag Haas in Ronde van Oman, Terpstra zesde

Beste Nederlander in de heuvelrit over 167 kilometer van Sultan Qaboos University naar Al Bustan was Niki Terpstra op de zesde plek. De renner van Quick-Step Floors reed in de voorste groep, maar kwam tekort in de sprint. Greg van Avermaet werd tweede en de Kazak Alexey Lutsenko finishte als derde.

In het algemeen klassement heeft Haas, die rijdt voor Team Katusha-Alpecin, nu vier seconden voorsprong op Van Avermaet (BMC Racing) en zes op Lutsenko (Astana).

Vorig jaar eindigde Haas als tiende in de Ronde van Oman, die werd gewonnen door de Belg Ben Hermans. De rittenkoers duurt nog tot en met zondag.

Coquard

Bryan Coquard, die dinsdag de eerste etappe won, ging woensdag in de leiderstrui van start, maar de Fransman speelde geen rol van betekenis in de tweede rit.

Vanaf het begin waren er veel demarrages op weg naar Al Bustan en bij de laatste beklimming van de dag ging er een grote groep van ongeveer vijftig renners, onder wie Terpstra, aan kop. De Noord-Hollander viel aan in de laatste kilometers, maar kwam solo niet weg.

Een kopgroep van vijftien renners maakte zich op voor de sprint en daarin was Haas de sterkste.