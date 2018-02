Froome vraagt om begrip voor situatie bij start Ruta del Sol

"Ik weet dat ik niets verkeerds heb gedaan. We zitten nu middenin het proces om dat te bewijzen", zei de viervoudig Tourwinnaar woensdag bij de start van de Ruta del Sol in het Spaanse Mijas.

Er was veel kritiek, ook vanuit het peloton, op zijn deelname aan de rittenkoers. Zelfs UCI-baas David Lappartient vond dat Sky de renner beter aan de kant kan houden zolang er geen uitspraak is, maar Froome wilde gewoon koersen.

"Er is niemand die meer hoopt op een snelle oplossing dan ikzelf", zei Froome woensdag. "Ik vraag van niemand mij het voordeel van de twijfel te geven. Het enige wat ik wil, is een eerlijk proces. Helaas kan ik in het openbaar niet veel over mijn zaak zeggen. Dit had altijd een vertrouwelijke zaak moeten blijven."

Steun

Froome zei behalve kritiek ook steun te hebben gehad. "Ook van andere renners. Er is veel verkeerde informatie naar buiten gekomen, denk ik. En er komen veel opinies van mensen die het proces niet begrijpen. Ik geloof dat, als alle feiten er zijn, de mensen mijn kant van het verhaal zullen snappen."

De kopman van Sky sprak ook nog kort over zijn doelen voor dit jaar. "Ik ga naar de Giro en naar de Tour om in beide zo goed als mogelijk te presteren. Ik wil in mijn beste vorm aan de start van de Giro verschijnen."

De Ruta del Sol begint woensdag met een rit tussen Mijas en Granada. Zondag wordt de laatste etappe in de Spaanse rittenkoers verreden.