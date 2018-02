Ook Kruijswijk hoopt snel op duidelijkheid UCI over Froome

De UCI maakte halverwege december al bekend een onderzoek te starten naar Froome, maar over de uitkomst is nog steeds niks bekend.

Daardoor kan de viervoudig Tourwinnaar, die vorig jaar ook die bewuste Vuelta won, woensdag net als Kruijswijk gewoon aan de start verschijnen van de Ruta del Sol.

De 30-jarige Kruijswijk maakt zich niet druk over de vijfdaagse rittenkoers, maar wel over grotere wedstrijden dit jaar. "Stel: je wordt dan geklopt door Froome, dan is het te hopen dat het allemaal op een reguliere manier is gebeurd en ook dat hij daarna niet alsnog wordt geschorst", aldus de renner van Lotto-Jumbo dinsdag tegen het AD.

Kruijswijk is niet de eerste renner die de UCI aanspoort om snel openheid van zaken te geven. Eerder lieten ook onder anderen Wout Poels, ploeggenoot van Froome bij Sky, en Bauke Mollema weten dat iedereen gebaat is bij een snel oordeel.

Directe concurrent

De UCI spoorde Sky aan om Froome een voorlopige schorsing op te leggen voor zijn overmatige gebruik van het astmamiddel salbutamol, maar de Britse wielerploeg blijft vooralsnog achter zijn kopman staan.

Kruijswijk hoopt daarom snel op duidelijkheid van de UCI. "Froome is voor mij een directe concurrent. Ik wil niet dat hij straks aan de grote wedstrijden aan de start staat en dat hij later geschorst wordt."

"Degene die dan tweede is geworden, krijgt dan alsnog de overwinning", beseft Kruijswijk. "Dat moet voorkomen worden. Dat is niet de bedoeling van sport. De medailles moeten niet achteraf worden verdeeld."

De Ruta del Sol begint woensdag en duurt tot en met zondag. De Spanjaard Alejandro Valverde won de koers in Andalusië in 2012, 2013, 2014, 2016 en 2017. Froome schreef de Ruta del Sol in 2015 op zijn naam.