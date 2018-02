Van Poppel moet zege in Clasica de Almeria aan Ewan laten

De zege ging naar Caleb Ewan. De Australische coureur van Mitchelton-Scott was in de massasprint net iets sneller dan Van Poppel. De Belg Timothy Dupont kwam als derde over de meet.

De eendagskoers in Spanje eindigde na 185,1 kilometer in een massasprint, nadat het peloton onder aanvoering van Mitchelton-Scott en Lotto-Jumbo de vroege vluchters had teruggepakt.

Van Poppel, die zijn nieuwe ploeg vorige week in de Ronde van Valencia de eerste zege van het seizoen bezorgde, kon in de sprint de kleine Australiër niet meer bijhalen. Voor de 23-jarige Ewan is het zijn tweede overwinning van het seizoen. Eerder won hij een etappe in de Tour Down Under.

De aanloop naar de sprint en de sprint zelf verliepen volgens Van Poppel niet ideaal. "Op een spekgladde rotonde ging het mis. Ik kon nog maar net aanhaken bij de eerste groep", legt hij uit de website van zijn ploeg.

"In de sprint zat ik bij Ewan in het wiel maar wilde niet te snel aangaan door de tegenwind. Ik schoot ook nog uit mijn pedaal en kon hem niet meer remonteren. Het is jammer dat ik het ploegwerk niet heb kunnen afmaken, maar ben blij dat ik toch nog heb kunnen meesprinten."