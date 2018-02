Lotto Soudal zonder aangereden wegkapitein Marczynski in Ruta del Sol

De 33-jarige Marczynski hield schaafwonden aan zijn gezicht en een whiplash over aan de aanrijding. Bovendien moest zijn flink gehavende neus gehecht worden.

"Terwijl ik in een afdaling op een hoofdbaan reed, sloeg een wagen uit een rechtse zijstraat linksaf", verhaalt Marczynski in een persbericht van zijn Belgische werkgever. "Ik kon onmogelijk remmen, reed frontaal in op de zijkant van de auto en knalde met mijn hoofd op de wagen."

De Pool, die afgelopen jaar nog twee etappes in de Vuelta a España op zijn naam schreef, kwam met de schrik vrij en brak niets. "Momenteel ben ik terug thuis, maar er zullen volgende week nog een reeks onderzoeken volgen", aldus Marczynski.

Ploegleider Bart Leysen baalt van de absentie van zijn Poolse troef, die woonachtig is in de eerste finishplaats Granada. "Hij had een prominente rol kunnen spelen als wegkapitein. Maar we mogen vooral blij zijn dat de schade meevalt na zijn crash gisteren. Dit had veel erger kunnen aflopen."

Hofland

Lotto Soudal heeft de Brit James Shaw aangewezen als vervanger van Marczynski in de negenkoppige equipe voor de Ruta del Sol, waarvan ook de Nederlandse sprinter Moreno Hofland deel uitmaakt.

De vijfdaagse rittenkoers door Andalusië begint woensdag met een bergrit naar Granada. Alejandro Valverde komt zijn titel niet verdedigen aan de Spaanse kust.