Viviani stelt eindzege Ronde van Dubai veilig met winst in slotetappe

De 29-jarige Viviani greep de macht na de derde etappe. Hij profiteerde toen van een tijdstraf voor de toenmalige klassementsleider Dylan Groenewegen.

In de vijfde en laatste etappe, een criterium door het centrum van Dubai, liep het na 129 vlakke kilometers opnieuw uit op een massasprint. Voor Viviani was het, nadat hij Groenewegen in de tweede etappe had afgetroefd, zijn tweede dagzege in de Verenigde Arabische Emiraten.

Marco Haller uit Oostenrijk en de Brit Adam Blythe sprintten naar de tweede en derde plek. Groenewegen kon zich door een massale valpartij in de slotkilometer, waarbij onder anderen Mark Cavendish en Nacer Bouhanni betrokken waren, niet in de sprint mengen.

Roosen

De Deen Magnus Cort Nielsen werd tweede in het algemeen klassement, voor Viviani's landgenoot Sonny Colbrelli. Laatstgenoemde won vrijdag de voorlaatste rit door Cort Nielsen en de Nederlander Timo Roossen voor te blijven.

Roosen sloot de vijfdaagse wedstrijd af als de beste Nederlander. De 25-jarige Brabander van Lotto-Jumbo eindigde als achtste, op een halve minuut van Viviani.

Pearson

Daniel Pearson kleurde de slotrit. De 23-jarige Brit van Aqua Blue Sport reed als eerste weg uit het peloton en kreeg later nog drie anderen met zich mee, maar schudde zijn medevluchters even later weer van zich af. Hij probeerde nog solo vooruit te blijven, maar op 10 kilometer van de streep werd hij ingerekend.

De Australiër Robbert Stannard en de Brit Jacob Hennessy waagden nog wel een poging om een nieuwe sprint te voorkomen, maar de sprintersploegen lieten zich niet verrassen en dus viel de beslissing opnieuw in de laatste meters.

Vorig jaar kroonde Marcel Kittel zich nog tot eindwinnaar in Dubai. De Duitse topsprinter, die dit seizoen voor Katusha-Alpecin rijdt, speelde in deze editie nauwelijks een rol van betekenis.