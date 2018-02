Roosen sprint heuvelop naar derde plek in vierde rit Ronde van Dubai

Brandon McNulty leek lange tijd af te stevenen op de dagwinst, maar de jonge Amerikaan (19) werd na een lange en dappere vlucht op vijftig meter van de eindstreep ingerekend.

In de sprint die volgde toonde de 27-jarige Colbrelli zich te sterkste. De Italiaan van Bahrain-Merida bleef de Deen Cort Nielsen (Astana) en Roosen op een venijnige klim over 300 meter op de Hatta-stuwdam nipt voor.

De blauwe leiderstrui bleef met nog één etappe voor de boeg om de schouders van Elia Viviani. De Italiaan profiteerde donderdag van een tijdstraf voor Dylan Groenewegen. De sprinter van Quick-Step Floors werd vrijdag zesde en verdedigt in de slotrit een voorsprong van twee seconden op Cort Nielsen.

Groenewegen

Roosen meldde zich door zijn podiumplek in de top tien van het algemeen klassement. De 25-jarige Brabander van Lotto-Jumbo klom dertig plekken en staat nu zevende, op tien seconden van Viviani.

Groenewegen, die de openingsrit op zijn naam had geschreven en het in de tweede etappe af moest leggen tegen Viviani, kwam vrijdag niet in het stuk voor. De Amsterdammer kelderde een dag eerder in het klassement nadat hij een tijdstraf had gekregen omdat hij achter een volgauto terugkeerde in het peloton.

"Aangezien Dylan na de etappe van gisteren geen kans meer maakte op een goede eindklassering, kon Timo vandaag voor zijn eigen kansen rijden", analyseerde ploegleider Jan Boven op de site van Lotto-Jumbo.

"Zijn ploeggenoten hebben hem goed afgezet en een sterke prestatie geleverd. Dat Timo na een lastige rit naar een derde plaats rijdt, is een mooie opsteker voor ons."

McNulty

In de 172 kilometer lange koers naar de Hatta-stuwdam, die net als een dag eerder werd getekend door de harde wind in het woestijnlandschap, meldde McNulty zich al vroeg vooraan. De Amerikaan maakte zich met vijf anderen los van de meute.

Op de voorlaatste klim liet McNulty zijn nog twee achtergebleven medevluchters achter, waarna hij solo op de finish afstevende. Hij kon zijn dappere poging echter niet bekronen met zijn eerste zege bij de profs, want met de streep in zicht werd de bijna geparkeerde Amerikaan voorbij gereden.

Colbrelli beschikte op het klimmetje over de snelste benen. Daarachter moest Roosen het in een sprint-à-deux om de tweede plek afleggen tegen Cort Nielsen.