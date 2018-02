Groenewegen raakt leiderstrui Ronde van Dubai kwijt door tijdstraf

De organisatie van de Ronde van Dubai legde de 24-jarige Groenewegen daarop een tijdstraf van twintig seconden op. Daardoor moest hij zijn blauwe leiderstrui afstaan aan Elia Viviani.

Met nog twee ritten te gaan bezet Groenewegen nu de 42e positie in het algemeen klassement, met achttien seconden achterstand op de Italiaan. "Zwaar k*t dat de kans om de Ronde van Dubai te winnen nu weg is", baalt hij op Twitter. "In twee dagen heb ik drie keer hetzelfde probleem, dat mag niet gebeuren."

"Ik had opnieuw problemen met mijn fiets vandaag. Ik ben teruggekomen achter de auto en heb daardoor twintig seconden straf gekregen. En terecht!"

Groenewegen kon niet om de podiumplekken meesprinten. Hij kwam uiteindelijk als tiende over de streep in de rit die geteisterd werd door harde wind.

Ploegleider Jan Boven geeft op de website van Lotto-Jumbo toe dat Groenewegen achter de auto uit de wind gehouden werd. "Het is een fout van ons en daarop krijgen we die tijdstraf opgelegd. Juist toen het peloton in waaiers trok moesten wij Dylan een nieuwe fiets geven. Dat verliep bovendien niet helemaal vlekkeloos."

Cavendish

Voor Cavendish was het zijn eerste zege sinds een etappewinst eind februari vorig jaar in de Ronde van Abu Dhabi.

De 32-jarige Brit kwam door een gebroken schouder maandenlang niet in actie. In de Tour de FranceĀ in juli belandde hij door toedoen van Peter Sagan in volle sprint in de dranghekken.

In september maakte Cavendish zijn rentree, maar hij wist zich de rest van het wielerjaar zelden te mengen in de strijd om de dagzeges. In de Ronde van Dubai werd hij eerder deze week zestiende en vierde.

Opgelucht

Cavendish was opgelucht dat hij na bijna een jaar eindelijk weer eens wist te winnen. "In deze periode van het seizoen zijn resultaten niet van belang, maar toch voelt het fijn dat ik gewonnen heb. Tijdens de winter heb ik goed kunnen trainen en ik wilde hier graag mijn eerste zege boeken", zegt de renner van Dimension Data.

"Ik heb nu al evenveel zeges als in het hele vorige jaar", besefte de Britse topsprinter. "Ik baal er wel van dat ik gisteren stopte met sprinten toen ik zag dat ik niet meer kon winnen. Als ik toen tweede was geworden, dan had ik nu de leiderstrui gehad."

"Ik heb mezelf en het team daarmee in de steek gelaten. Hopelijk kunnen we de leiderstrui de komende dagen nog pakken."

Waaiers

Tijdens de vlakke rit van 183 kilometer waren er door de harde wind waaiers ontstaan. Katusha, de ploeg van de Duitse topsprinter Marcel Kittel, bepaalde het tempo in de finale, maar in de sprint bleek de Cavendish de snelste.

Kittel moest ook de Fransman Nacer Bouhanni (Cofidis) nog voor laten. Viviani, die woensdag vlak voor Groenewegen de tweede rit won, moest genoegen nemen met de zesde plek. De Italiaan van Quick-Step Floors heeft in het klassement vier seconden voorsprong op Cavendish.

Vrijdag staat er in Dubai een heuvelachtige rit op het programma en zaterdag is de vlakke slotetappe.