Aangereden Quick-Step-renner De Plus beseft dat hij geluk heeft gehad

Zowel de Belg De Plus (22) als de Tsjech Vakoc (25) werd bij een trainingsrit in Zuid-Afrika van achteren aangereden door een truck die op volle snelheid lag. Ploeggenoot Bob Jungels kwam met de schrik vrij.

Vakoc hield aan het incident gebroken rugwervels over. De Plus liep schaafwonden en kneuzing van de longen en nieren op. Beide renners verbleven enige tijd in het ziekenhuis.

"Ik denk dat we nog geluk hebben gehad en dat het veel erger had kunnen zijn voor Petr en mij. Ik herinner me niet veel meer van het ongeluk", zegt De Plus op de site van Quick-Step Floors.

"Ik weet nog dat het heel rustig was en dat we wat aan het geinen waren en plots lag ik op de grond, zonder dat ik precies wist wat er gebeurd was. Heel onwerkelijk en pijnlijk ook."

Dankbaar

De Plus is dankbaar voor de hulp die hij en Vakoc vlak na het incident kregen. "Ik was verrast door de vele mensen die ons kwamen helpen", zegt hij. "Zelfs mensen die dat helemaal niet hoefden te doen en waarvan je het niet verwacht. Een lokale dokter hielp ons er mentaal doorheen en mensen uit het dorp deden zoveel ze konden."

De klimmer zegt nog wel even nodig te hebben om er weer bovenop te komen. "In de komende weken probeer ik te herstellen en tegelijkertijd wat tijd met mijn familie door te brengen. Daarna pak ik de training weer op", zegt hij.

"Ik moet de komende tijd met krukken lopen om mijn bekken te ontlasten en zal vooral in bed of op de bank blijven voor een zo goed mogelijk herstel." Met een knipoog: "Uiteindelijk word ik een heel goede FIFA-speler, maar ik kan niet wachten om weer te koersen."

De Plus werd vorig seizoen onder meer 24e in de Ronde van Italiƫ. Vakoc won in 2016 de Brabantse Pijl en werd in diezelfde koers vorig jaar tweede.