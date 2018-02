Sky-baas staat achter beslissing 'onschuldige' Froome niet te schorsen

Bij een controle werd een te hoog gehalte salbutamol, een middel tegen astma, aangetroffen in de urine van Froome.

De internationale wielerunie UCI besloot de 32-jarige Brit in afwachting van de uitkomst van een onderzoek niet te straffen en ook vanuit zijn ploeg bleef een schorsing achterwege.

"Voor mij lijdt het geen enkele twijfel dat hij niets verkeerd gedaan heeft", zegt teambaas Brailsford dinsdag in Colombia, bij de zesdaagse wedstrijd Colombia Oro y Paz. "Zeker weten."

Complex

Volgens Brailsford is het een complexe zaak. "Je hebt te maken met de UCI, die de sport in goede banen moet leiden, en de dopingregels van het WADA."

"Ik ben verantwoordelijk voor het team en de individuen, al moet ik ook rekening houden met de wielersport. Maar ik ben ervan overtuigd dat hij onschuldig is", benadrukt Brailsford, die vindt dat de positieve test in dit stadium nog niet openbaar gemaakt had mogen worden.

"Het zou nog vertrouwelijk moeten zijn. Iedereen heeft recht op een eerlijk proces. Daarom hebben wij ervoor gekozen hem in bescherming te nemen, ook al begrijp ik dat niet iedereen zich daarin kan vinden."

Brailsford hoopt zo snel mogelijk op duidelijkheid. "Hoe langer dit duurt, hoe moeilijker het wordt, voor zowel ons als Chris. Maar tegelijkertijd moet de uitspraak wel op een juiste manier tot stand komen."

Ruta del Sol

Hoewel Froome nog in afwachting is van de uitkomst van het onderzoek, stapt hij volgende week weer op de fiets. De viervoudig Tourwinnaar maakt zijn rentree op 14 februari in de Ruta del Sol.

Bij zijn laatste deelname, in 2015, pakte de geboren Keniaan Froome de eindzege in de vijfdaagse rittenkoers door Andalusië.