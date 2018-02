Valverde (37) rijdt dit jaar naast Vuelta en WK toch elfde Tour

De 37-jarige Valverde kondigde eerder nog aan dat hij in 2018 verstek zou laten gaan in Frankrijk. "De ploeg heeft Mikel Landa en Nairo Quintana voor de Tour. Ik wijd me liever aan andere wedstrijden", zei de Spanjaard in oktober tegen El Pais.

Valverde kwam afgelopen zomer hard ten val in de openingsrit van de Ronde van Frankrijk en brak daarbij een knieschijf. Eind vorige maand maakte hij pas zijn rentree in een Spaanse koers.

Afgelopen weekend deed de Spaanse veteraan voor het eerst weer echt van zich spreken door twee etappes en het eindklassement van de Ronde van Valencia op zijn naam te schrijven.

Hoewel hij eerder nog zei zich in 2018 vooral te willen focussen op goede resultaten in de Ardense klassiekers, de Giro en de Vuelta, begint de Spanjaard begin juli dus ook aan zijn elfde Tour. Dat betekent waarschijnlijk dat hij er niet bij is in Italië.

Quintana en Landa

Door de zevende opeenvolgende Tour-deelname van Valverde komt zijn ploeg Movistar waarschijnlijk met een bijzonder sterke ploeg voor de dag in Frankrijk.

Valverde boekte in zijn tien eerdere deelnames vier ritzeges in 'La Grande Boucle'. Zijn beste resultaat in het eindklassement was zijn derde plek achter Chris Froome en Quintana in 2015.