Veelbesproken Froome begint seizoen in Ruta del Sol

De Brit van Team Sky, die de afgelopen weken in Zuid-Afrika verbleef voor een trainingsstage, raakte in december in opspraak toen de UCI hem om uitleg vroeg over een dopingtest in de Vuelta a España.

In de door Froome gewonnen Ronde van Spanje werd na de achttiende etappe een te hoog gehalte salbutamol, een middel tegen astma, in zijn urine gevonden. De viervoudig Tourwinnaar ontkende direct dopinggebruik en de UCI besloot hem tot onbegrip van veel prominenten uit de wielerwereld niet voorlopig te schorsen.

"Ik ben er zeker van dat tot op de bodem wordt uitgezocht wat er is gebeurd en ik werk daar hard aan met het team", zegt Froome op de site van Team Sky in een reactie op zijn deelname aan de Ruta del Sol.

"Natuurlijk begrijp ik dat de hele situatie veel vragen oproept en ik snap waarom er zoveel ophef en speculatie is. Ik hoop wel dat men begrijpt dat er vanwege het proces grenzen zijn in wat ik kan zeggen."

Brailsford

Ploegleider Dave Brailsford: "We beseffen allemaal dat deze omstandigheden moeilijk zijn, maar het is in ieders belang dat dit proces eerlijk verloopt voordat er conclusies worden getrokken. Het is complex, maar we werken zo hard mogelijk aan een oplossing."

Froome deed in 2015 voor het laatst mee aan de Ruta del Sol. Hij pakte in Andalusië toen de eindzege en won bovendien een etappe.

Vorige maand raade UCI-voorzitter David Lappartient Team Sky wel aan om Froome te schorsen, maar de ploeg deed daar niets mee, waardoor de in Kenia geboren Brit dus aan de start staat in de Ruta del Sol.

Lappartient gaf eerder aan te hopen dat er duidelijkheid over de kwestie rond Froome is voor de start van de Ronde van Italië, die op 6 mei begint. De Tour gaat dit jaar op 7 juli van start. Froome gaat daar voor zijn vijfde eindzege, waarmee hij mede-recordhouder zou worden.

De Ruta del Sol wordt verreden van 14 tot en met 18 februari. Het is nog niet bekend wie de ploeggenoten van Froome zijn in Spanje.