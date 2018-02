Gelaten Van der Poel kan leven met derde plek op WK in Valkenburg

"Een beetje gelatenheid", zo omschreef de 23-jarige Brabander zijn gevoel na de podiumceremonie in gesprek met de NOS. "Ik ben op waarde geklopt, daar kan ik mee leven."

Vorig jaar op de WK in Luxemburg streed Van der Poel ook met Van Aert om de regenbootrui. De Belg bleek toen de gelukkigste, want door vier lekke banden moest de Nederlander genoegen nemen met zilver.

Een jaar later was Van Aert simpelweg een klasse beter dan zijn rivaal. "Natuurlijk was ik hier graag wereldkampioen geworden, maar helaas moet ik genoegen nemen met brons", concludeerde Van der Poel realistisch.

In de slotronde moest Van der Poel nog alle zeilen bijzetten om de derde plek veilig te stellen. Hij eindigde op 2.30 minuten van Van Aert, die voor het derde jaar op rij wereldkampioen werd.

Geen verklaring

"Ik had zo'n grote achterstand niet verwacht", zei de wereldkampioen van 2015, die geen veklaring had voor zijn mindere optreden. "Ik voelde me best oké, mijn tempo was in de eerste ronde best goed."

"Ik had ook niet gevoel dat ik moest gaan lossen, maar hij reed meter voor meter bij me weg. Ik begon daarna steeds meer te sukkelen. Ik denk dat de beste heeft gewonnen."

Van Aert

Van Aert sprak na zijn zege van "een van de beste races van mijn leven". "Ik verwachtte grote strijd met Mathieu. In de eerste ronde had ik het moeilijk om hem te volgen. In de tweede ronde versnelde ik en had ik meteen een mooi gat."

Alleen de Belgen Erik De Vlaeminck en Roland Libonton, de Fransen Roger Rondeaux en André Dufaisse en de Zwitser Albert Zweifel werden in het verleden driemaal op rij (of vaker) wereldkampioen.

"Mijn voorgangers zijn iconen in deze sport", vindt Van Aert. "Het betekent veel voor me dat ik deel uitmaak van dit selecte groepje. Ik heb er hard voor gewerkt."