Van Aert wereldkampioen veldrijden, topfavoriet Van der Poel slechts derde

De 23-jarige Van der Poel won dit seizoen 26 van de 31 crosses waarin hij startte, maar kon zijn favorietenrol op de Cauberg niet waarmaken. Al in de tweede van zeven rondes moest hij Van Aert laten gaan.

De eveneens 23-jarige Belg reed voor zo'n 25.000 toeschouwers onbedreigd naar de winst en werd zo voor het derde jaar op rij wereldkampioen. Alleen in 2015 pakte Van der Poel de regenboogtrui.

Michael Vanthourenhout (24) maakte het Belgische feest compleet door op zo'n twee minuten tweede te worden. Van der Poel moest genoegen nemen met de derde plek.

Start

Van der Poel had een matige start op de Cauberg en kwam de eerste bocht uit rond de zevende plek. De Belg Tim Merlier leidde, voor Lars van der Haar.

Na twee minuten, op de eerste schuine helling, kon Van der Poel als enige op zijn fiets blijven zitten en haalde hij zo vijf man in. Even later nam de favoriet de leiding en konden alleen de Belgen Van Aert en Vanthourenhout in de buurt blijven.

Bij de eerste passage van start/finish hadden de twee favorieten ook Vanthourenhout afgeschud, waardoor de twee favorieten voor het vierde jaar op rij om de wereldtitel leken te gaan strijden.

Van een echte strijd bleek echter geen sprake. In de tweede ronde maakte Van der Poel twee stuurfouten, waardoor zijn concurrent zo'n vijf seconden voorsprong pakte. Langzaam maar zeker liep Van Aert verder uit, terwijl Van der Poel werd achterhaald door Vanthourenhout.

Halverwege had Van Aert zelfs twee minuten voorsprong. De Belg viel in de vijfde ronde in het hek, maar die fout kon hij zich ruimschoots permitteren.

Van der Poel werd bij het ingaan van de laatste ronde nog ingehaald door Toon Aerts, waardoor het podium zelfs compleet Belgisch dreigde te worden. In de laatste ronde schudde hij Aerts toch nog af, zodat hij de bronzen medaille veiligstelde.

Elk onderdeel

Door de derde plek van Van der Poel sluit de Nederlandse equipe de WK in eigen land af met een medaille op elk onderdeel. Zaterdag veroverde Lucinda Brand zilver bij de elite vrouwen en pakte Ceylin del Carmen Alvarado brons bij de vrouwen beloften.

Zondag werd Ryan Kamp derde bij de junioren en legde Joris Nieuwenhuis beslag op de tweede plaats bij de beloften. België en Groot-Brittannië sloten het WK af met respectievelijk drie en twee gouden medailles.