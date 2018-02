Organisatie WK veldrijden betreurt knokpartij na huldiging winnares Cant

Na de huldiging wilden familieleden en een teammanager van Cant de wereldkampioene feliciteren, maar ze kregen geen toegang omdat ze volgens de beveiliging niet over het juiste pasje beschikten.

Het leidde uiteindelijk tot een handgemeen tussen veel betrokkenen, waarbij rake klappen vielen. Uiteindelijk werd Philip Roodhooft, die samen met zijn broer Christoph teammanager is van Cant, samen met zijn vrouw afgevoerd door de politie.

WK-organisator Koen Monu snapt niets van het incident. "Ik was er niet vanaf het begin bij, maar ik vond het zeer ver gaan dat Philip en zijn vrouw in de boeien werden geslagen en naar het politiebureau werden gevoerd. Ze zijn intussen weer in hun hotel, maar Philips bebloede lip sprak boekdelen", zegt hij tegen Sporza.

"Ik zit in de organisatie en ik heb uitgelegd dat ik niet kan geloven dat Philip of zijn broer Christoph agressief is geweest nadat ze juist hun wereldkampioene op het podium hadden zien staan. Het is niet alledaags dat je wereldkampioen wordt en dat je tien minuten later alles naar nul ziet vallen."

Zeer agressief

Bondscoach Vantourenhout raakte tegen zijn wil in ook betrokken bij de vechtpartij. "De ploegmanager en enkele familieleden wilden Sanne gewoon even feliciteren, maar daar had de security geen oren naar. Het groepje mensen werd echt zeer agressief aangepakt, tot slaan en verwondingen aan toe", beschrijft de voormalig veldrijder.

"De security greep de mensen vast en duwde de groep in een soort container die daar stond. Het ging er echt gewelddadig aan toe. Zelf was ik niet betrokken, maar ook ik werd meteen vastgegrepen. In die container gebeurden dingen die niet om aan te zien waren. Ik ben blij dat daar geen kinderen bij waren."

De situatie ging volgens Vantourenhout (37) van kwaad tot erger. "Toen de WK-organisatie erbij kwam, mochten ze zelfs niet naar binnen. De security waande zich boven iedereen", zegt hij verbijsterd.

"Er was echt geen bemiddelen aan. Zulk veiligheidspersoneel verwacht je misschien in het nachtleven, maar in het wielrennen hoort dat niet thuis. Dit heb ik nog nooit meegemaakt."

De 27-jarige Cant stond op het podium met de Amerikaanse Katie Compton (tweede) en de Nederlandse Lucinda Brand, die knap het brons pakte. Zevenvoudig wereldkampioene Marianne Vos kwam in Valkenburg niet verder dan de achttiende plaats.