Vos baalt dat 'klein wondertje' uitbleef bij WK in Valkenburg

"Nee, dit was geen geslaagd project te noemen. Ik had natuurlijk al twijfels en die zijn bevestigd", concludeerde zevenvoudig wereldkampioene Vos nadat ze op ruime afstand van winnares Sanne Cant als achttiende was gefinisht.

"Op dit parcours kwam het aan op conditie en die was ontoereikend. Eigenlijk bleek dat al in de beginfase toen een aantal rensters direct een heel eind wegreden. Ik hoopte nog op een klein wondertje maar dat mocht niet zo zijn."

Vos begon haar seizoen pas laat en was er na een aanhoudende verkoudheid ook weer snel uit. Na een trainingsstage op Mallorca reed ze vorige week in Hoogerheide pas haar eerste cross van dit kalenderjaar. Daar werd ze vierde en besloot ze om te starten op het WK.

"Vorig jaar was het een enorme teleurstelling dat ik er zo dichtbij was (zilver, red.). Nu kwam ik niet eens in de buurt. Het is niet fijn om zo rond te moeten rijden op een WK in eigen land. Op techniek verloor ik het niet, wel op de loopstroken en de stukken bergop."

Vos was voorheen een klasse apart in het veld, met een wereldtitel in 2006 en zes op rij tussen 2009 en 2014. Vorig jaar moest ze het goud ook al aan Cant laten.

Brand

Vos' landgenote Lucinda Brand legde achter Cant en de Amerikaanse Katie Compton beslag op het brons en was vanzelfsprekend een stuk gelukkiger.

"Het was heel veel blubber en heel veel lopen. In de eerste ronde miste ik direct de aansluiting en had ik wat last van m'n vinger, maar uiteindelijk kwam alles goed", straalde de Nederlands kampioene.

Brand won de strijd om het brons van de Luxemburgse Christine Majerus, die genoegen moest nemen met plaats vier. "Ik moest van ver komen. Toen ik bij Majerus kwam, kon ik haar niet gelijk mentaal breken. De laatste ronde moest echt uit mijn tenen komen", aldus de 28-jarige Nederlandse.

"Dit is heel gaaf. Om voor zo veel mensen in eigen land op het podium te staan; supertof. Het ging voor Nederland misschien wat minder dan verwacht, maar het was een loodzwaar parcours en misschien hebben de anderen wat pech gehad."

De mannen komen zondag in actie. De strijd om de regenboogtrui gaat daar normaal gesproken tussen Mathieu van der Poel en de Belg Wout van Aert.