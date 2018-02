Valverde verstevigt met tweede ritzege leiding in Ronde van Valencia

Valverde was de sterkste in de koninginnenrit over 180 kilometer van Orihuela naar Cocentaina. De 37-jarige renner van Movistar bleef op de slotklim de Brit Adam Yates vier seconden voor. De Spanjaard Luis Leon Sanchez werd op vijf tellen derde.

Net voor het begin van de Canteras rekende het peloton een groepje van zes vluchters, onder wie Michal Kwiatkowski, in. Vervolgens reed Valverde, die zijn eerste wedstrijd rijdt na zijn zware val in de Tour de France, weg bij de concurrentie en werd niet meer achterhaald.

Wout Poels was op de twintigste plaats de beste Nederlander in de koninginnenrit. De Limburger, in 2016 nog eindwinnaar in Valencia, gaf een minuut en dertien seconden toe op de ritwinnaar.

Derde eindzege

Dankzij de ritoverwinning is Valverde dicht bij zijn derde eindzege in de Ronde van Valencia. Met nog één rit voor de boeg heeft hij veertien seconden voorsprong op Sanchez, die naar de tweede plek klom. De Deen Jakob Fuglsang staat op 26 seconden derde.

Voor Valverde was het zijn tweede ritzege in deze editie van de Ronde van Valencia. Hij won donderdag ook de tweede etappe en nam toen tevens de leiderstrui over van Danny van Poppel.

Zondag legt het peloton in de slotrit 135 vrijwel vlakke kilometers van Paterna naar Valencia af.