Cant prolongeert in Valkenburg wereldtitel veldrijden, brons voor Brand

Titelverdedigster Cant gold op het aalgladde en loodzware parcours op de Cauberg als de topfavoriete. De Belgische leek achter Compton op het zilver af te koersen, maar ze wist de 39-jarige Amerikaanse in de slotronde achter zich te laten.

Nederlands kampioene Brand (28) kon zich niet mengen in de strijd om de bovenste twee plaatsen. Ze wist zich in de slotfase wel nog voorbij de Luxemburgse Christine Majerus te vechten en zo het brons te pakken. Ze had aan de meet 26 seconden achterstand op Cant.

Op Brand na, speelden de Nederlandse vrouwen geen rol van betekenis. Maud Kaptheijns, Marianne Vos, Annemarie Worst en Thalita de Jong lagen na de eerste doorkomst al op een achterstand van meer dan halve minuut en die marge werd alleen maar groter.

Voor Vos was het zelfs lang de vraag of ze wel mee kon doen aan het WK. De zevenvoudig wereldkampioene in het veld kampte lang met de naweeën van een flinke griep. Zij eindigde uiteindelijk als achttiende, vier plekken achter Worst. Kaptheijns kwam als 25e over de meet, De Jong eindigde als 33e.

Voorzichtig

De meeste vrouwen gingen op het glibberige parcours voorzichtig van start. De Italiaanse Eva Lechner en de Belgische Ellen van Loy kwamen het beste weg, maar zij vielen gaandeweg de wedstrijd letterlijk terug.

Cant bouwde haar race behoedzaam op. De Belgische reed constant bij de beste vijf en greep aan het eind van de eerste ronde de leiding. Ze zag Compton echter in de derde ronde langszij komen, maar door een sterke laatste ronde wist Cant de Amerikaanse van een verrassing af te houden.

Brand kwam na een voorzichtig begin steeds meer opzetten, al had de kersverse Nederlands kampioene wel moeite om op de been te blijven. Door een valpartij kwam Majerus weer voorbij, maar die liet ze in de slotfase alsnog achter zich.

Del Carmen Alvarado

Eerder op zaterdag had Ceylin del Carmen Alvarado zilver gepakt bij de beloften. De19-jarige Nederlandse, geboren in de Dominicaanse Republiek, moest alleen de Britse Evie Richards voorlaten. De Oostenrijkse Nadja Heigl knokte zich op het zware parcours naar de derde positie.

De mannen komen zondag in actie. De strijd om de regenboogtrui gaat daar normaal gesproken tussen Mathieu van der Poel en de Belg Wout van Aert.