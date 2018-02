Topfavoriet Van der Poel vindt seizoen niet mislukt als hij WK niet wint

"Winst op het WK zou mijn seizoen écht afmaken. Maar het is natuurlijk niet zo dat mijn seizoen mislukt is als ik niet win", zei een ontspannen Van der Poel vrijdag op de persbijeenkomst in Valkenburg voor de WK.

Gezien zijn enorme erelijst is het een klein mirakel dat hij slechts eenmaal wereldkampioen werd, in 2015. De twee jaar daarna werd Van der Poel geklopt door zijn rivaal Wout van Aert. Vorig jaar in Luxemburg reed Van der Poel vier keer lek en werd het zilver.

"Het is niet zo dat ik daar een trauma van heb, maar het was wel een grote ontgoocheling", zegt Van der Poel een jaar later. "Dat verlies maak ik niet goed als ik hier nu win."

"Vorig seizoen was de teleurstelling ook zo groot omdat ik niet het gevoel had dat ik op waarde werd geklopt. Als dat dit jaar wel gebeurt, dan zal ik daar mee moeten leren leven."

Cliché

Vol met revanchegevoelens reed hij het restant van het vorige seizoen. "Het enige dat ik kon doen was zoveel mogelijk wedstrijden proberen te winnen. Maar ik vind het een beetje cliché om te zeggen dat je sterker wordt van tegenslag. Ik had die 26 wedstrijden dit seizoen ook kunnen winnen met een regenboogtrui aan."

Die 26 zeges tellen in Valkenburg niet meer mee als om 15.00 zondagmiddag het startschot klinkt. In iets meer dan een uur tijd wordt bepaald welke coureur zich een jaar lang wereldkampioen mag noemen.

"Het is een beetje jammer dat het allemaal om deze wedstrijd lijkt te draaien. Ik denk dat mensen die verstand van koersen hebben wel zien dat het WK belangrijk is, maar dat niet het hele seizoen daar om draait."

De 23-jarige Brabander maakt een vergelijking met andere sporten. "In de motorcross of de Formule 1 wordt een wereldkampioenschap over een heel seizoen verreden. Op zich is dat wel eerlijker."

Toch ziet Van der Poel ook de charme van het WK. "Het heeft ook wel iets, vind ik, dat je op één dag heel goed moet zijn."

Van Aert

Het zware en lastige parcours op de Cauberg zal voor chaos en valpartijen zorgen. Verder zal Van der Poel vooral zijn grote Belgische rivaal in de gaten moeten houden.

"Van Aert gaat hier heel goed zijn", voorspelt hij. "Ik heb een goede dag nodig om wereldkampioen te worden."

Dat Van Aert het de hele winter vooral zijn achterwiel zag, zegt Van der Poel weinig. "De voorgaande jaren heeft hij voor het WK ook geen wedstrijden gewonnen. Hij kan heel goed naar één wedstrijd toeleven."

Zelf hoopt hij in Valkenburg ook te pieken. "Maar het is geen exacte wetenschap, hè. Je probeert te doen wat het beste is op weg naar zo'n kampioenschap, maar dat wil nog niet zeggen dat het ook wat oplevert."

Dat zal zondagmiddag blijken rond 15.45 uur, het tijdstip waarop naar verwachting de eerste coureur over de finish komt in Valkenburg.