Vos: 'Hoor voor het eerst sinds 2007 niet bij topfavorieten op WK'

Vos was voorheen een klasse apart in het veld, met een wereldtitel in 2006 en zes op rij tussen 2009 en 2014. Maar de 30-jarige Brabantse ziet de concurrentie toenemen en is zelf kort voor het WK niet zo sterk als vroeger.

"Dit is de eerste keer sinds 2007 dat ik niet niet bij de topfavorieten hoor", aldus Vos, die alleen in 2016 niet meedeed.

"Ik denk dat ik nu op 80 procent zit van mijn beste dagen", zei ze vrijdag in Valkenburg, om dat percentage snel bij te stellen: "Nee, op 90 procent. Hoop ik..."

Samen met Thalita de Jong (wereldkampioene in 2016), Maud Kaptheijns, Lucinda Brand en Annemarie Worst vormt Vos de Nederlandse equipe. Vijf vrijbuiters, die elk op een goede dag een WK-medaille kunnen pakken, maar op een slechte dag misschien wel buiten de top tien eindigen.

"We zijn allemaal eigenlijk een vraagteken", constateert Vos realistisch. "Lucinda was vorige week niet fit, die heeft ook niet de ideale voorbereiding. Datzelfde geldt voor Thalita. Ik denk dat dit parcours nog het beste past bij Annemarie."

Belangrijkste uur

De voorbereiding van Vos zelf was door een griepje verre van optimaal. Vorige week in Hoogerheide (vierde plaats) reed ze pas haar eerste cross in vier weken.

"Maar ik voel me goed en fris. Er kan van alles gebeuren", zegt ze. "Ik heb de laatste twee weken echt goed kunnen trainen. Ik ben blij met hoe ik er voor sta en met hoe ik reed in Hoogerheide. Mijn laatste ronde daar was goed, dat geeft aan dat het conditioneel in orde is."

Met zeven keer goud, tweemaal zilver en één keer brons heeft Vos al tien WK-medailles in haar overvolle prijzenkast. "Het is mijn veertiende WK, maar ik ben nog steeds wel nerveus. Het is gewoon een wedstrijd waar je een tijdlang alles voor doet."

"Ik voel kriebels, gezonde spanning. Je denkt de hele week: het zit eraan te komen. Het belangrijkste uur van de winter, maar uiteindelijk is het ook maar gewoon een cross."

"In Hoogerheide kreeg ik de bevestiging dat ik op de goede weg ben en dat ik iets te zoeken heb in Valkenburg. Afgelopen weekend was ik niet goed genoeg, dus het zou wonderlijk zijn als ik nu win. Maar het enige dat ik kan doen is hard fietsen en lopen en dan zie ik wel waar ik strand."

Favorieten

De grote kanshebbers op de regenboogtrui in Valkenburg komen volgens Vos uit het buitenland. "Sanne Cant is absoluut topfavoriet", zegt ze over de Belgische titelverdedigster. "Ze was het hele seizoen vrij dominant, maar een paar keer ook wat minder. Dit is ook niet per se een parcours dat haar goed ligt."

De andere titelkandidaten komen uit Italië, de Verenigde Staten en Frankrijk, denkt Vos. "Eva Lechner is goed, voor haar als mountainbikester is dit een mooi parcours. Katie Compton was de laatste weken heel sterk. Maar ze is wat wisselvallig, dus he zal erom gaan of ze een goede dag heeft. En ook Pauline Ferrand-Prévot is kansrijk."

Het wordt op het zware en gladde parcours op de Cauberg lastig voor de vijf Nederlandse vrouwen om daar als team iets tegenin te brengen. "We gaan elkaar zeker niet in de weg rijden en waar mogelijk wel een beetje helpen", zegt Vos. "Maar ik verwacht dat het parcours zo selectief is dat het iedereen al snel op zijn plekkie terechtkomt."

Het startschot voor de vrouwenelitecross wordt zaterdag om 15.00 uur gegeven, de finish is naar verwachting drie kwartier later.