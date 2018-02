UCI-leiding akkoord met video-commissaris bij grotere wielerkoersen

Die in het najaar reeds aangekondigde maatregel werd tijdens een vergadering van de internationale wielrenunie UCI in Valkenburg, waar dit weekeinde het WK veldrijden wordt verreden, goedgekeurd.

De commissaris zal actief zijn tijdens de drie grote rondes, de vijf zogenoemde monumenten (Milaan-Sanremo, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije) en bij de WK.

De video-commissaris kan de jury die actief is in de koers ondersteunen. De roep om een vorm van video-arbitrage werd vorig jaar groter nadat wereldkampioen Peter Sagan uit de Tour werd gezet omdat hij in volle sprint Mark Cavendish zou hebben aangetikt.

De UCI houdt bij alle wedstrijden bij ritten die eindigen in een massasprint de regel aan dat een verschil in tijd pas wordt doorberekend als het gat drie seconden is, mits dat vooraf is vastgelegd. Daarmee werd vorig jaar al geëxperimenteerd in de Ronde van Zwitserland en de Tour.

Voorheen werd een seconde tijdverschil al doorgevoerd. Een verhoging moet tot minder stress leiden bij massasprints. Per wedstrijd bepalen organisatie en jury of de 3-secondenregel van toepassing is.

EK wielrennen

De UCI besloot verder dat de wedstrijden om Europese wielertitels vanaf 2019 worden afgewerkt op kortere omlopen en over minder kilometers. Doel daarvan is de koersen aantrekkelijker te maken.

De UEC kondigde aan dat vanaf 2019 de wegwedstrijd voor de mannen over een afstand tussen 150 en 180 kilometer gaat, afhankelijk van de circuits waarop wordt gefietst.

De vrouwenwedstrijd zal een lengte hebben tussen de 100 en 120 kilometer. De tijdritten zullen in alle categorieën over dezelfde afstand gaan, ongeveer 25 kilometer.

De Noor Alexander Kristoff veroverde afgelopen najaar na een race over 241 kilometer in het Deense Herning de Europese titel op de weg. Bij de vrouwen was de titel voor Marianne Vos na een wedstrijd over ruim 120 kilometer.

Dit jaar wordt het EK nog in de oude opzet verreden in het Schotse Glasgow.

WK veldrijden

De UCI kende het WK veldrijden van 2021 toe aan Oostende. Daarmee keert de belangrijkste cross van het jaar na vijf jaar terug in België. In 2016 werd er in Zolder gestreden om de regenboogtrui.

Oostende organiseerde vorig jaar de Belgische kampioenschappen. Een deel van het parcours loopt over het Noordzeestrand.

Volgend jaar is het WK in het Deense Bogense, het jaar erop in het Zwitserse Dübendorf.