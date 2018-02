WK-favoriet Van der Poel denkt dat iedereen gaat vallen op lastig parcours

Van der Poel won dit seizoen liefst 26 veldritten en gaat als torenhoge favoriet van start. "Maar er kan nog heel veel misgaan. Dat zeg ik zeker nadat ik vandaag het parcours heb verkend", vertelt hij vrijdag in Valkenburg.

Het parcours bovenop de Cauberg ligt er vrijdagmiddag al behoorlijk modderig bij. Met de neerslag die in het weekend voorspeld wordt, moeten de crossers voorbereid zijn op veel glibberen en glijden.

"Het parcours is lastig, enorm glad en technisch", omschrijft de 23-jarige Van der Poel. "Het zou heel gek zijn als er iemand is die hier niet valt. Als je een fout maakt, dan val je al bijna zeker. Het kan het verschil maken tussen winst en verlies."

Van der Poel veroverde in 2015 zijn tot dusver enige regenboogtrui. Vorig jaar liep hij als favoriet de eerste plaats mis door een serie lekke banden. De wereldtitel was toen voor zijn Belgische rivaal Wout van Aert.

Wilde zwijnen

Omdat zijn vader Adrie - zelf wereldkampioen in 1996 - de veldrit uitzette, wist Van der Poel junior al lange tijd dat er in Valkenburg een zwaar en gevarieerd parcous ligt, dat vol ligt met kleine klimmetjes en een lange schuine helling waar de crossers dwars overheen moeten.

"Tijdens het inrijden ben ik al een paar keer gevallen. Maar dat gebeurt bijna altijd tijdens de verkenning, omdat ik wil weten hoe hard je kan gaan", vertelt Van der Poel.

De organisatie moest deze week zelfs een kudde wilde zwijnen van het parcours jagen. Tijdens de verkenningsritten op donderdag en vrijdag zaten de crossers al binnen enkele minuten volledig onder de modder.

Vos

De enkele jaren geleden gestopte tweevoudig wereldkampioen Sven Nys noemde de veldrit "het mooiste WK-parcours in zeker twintig jaar". Ook achtvoudig wereldkampioene Marianne Vos begint te stralen als het parcours ter sprake komt. "Ja, mooi", glundert ze. "Er zit écht alles in, als crosser kun je hier je hart ophalen."

"Het is zwaar, je moet continu geconcentreerd blijven, want je kunt overal foutjes maken. We moeten proberen rustig te blijven."

Ook Vos verwacht veel valpartijen. "Je gaat gewoon een keer glijden, het gaat er om hoe je dat corrigeert. Het is wel een WK, je staat onder druk. Je gaat proberen risico's te vermijden, maar je moet wel genoeg snelheid houden."

De Brabantse voorspelt een hectische start. "Het wordt een chaos in de eerste bochten. Ik hoop dat ik daar een beetje buiten kan blijven. Als je in de eerste ronde al valt of achter een valpartij zit, kost het enorm veel energie om dat weer goed te maken."

Vos reed deze winter slechts een handvol veldritten, waardoor het nog maar de vraag is of ze zaterdag tot de podiumkandidaten behoort. Ze verwacht dat Van der Poel zijn favorietenrol zondag waar gaat maken. "Dit parcours is voor specialisten. Mathieu ligt dit super. Van de Nederlandse vrouwen is dit voor Annemarie Worst misschien wel het beste parcours."

Limburg

Het is de 69e editie van het WK, dat zeven keer eerder in Nederland werd gehouden, maar nog nooit in de provincie Limburg. Zes keer werd de elitewedstrijd bij de mannen gewonnen door een Nederlander, Van der Poel kan de eerste landgenoot worden die de regenboogtrui voor de tweede keer wint.

De rit van de vrouwen begint zaterdag om 15.00 uur. De mannen starten een dag later op hetzelfde tijdstip. De finish wordt rond 16.00 uur verwacht.