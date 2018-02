Ontslagen Lotto-Jumbo-renner Lobato betuigt spijt in open brief

Lobato gebruikte de medicijnen net als ploeggenoten Antwan Tolhoek en Pascal Eenkhoorn op een trainingskamp in Spanje zonder medeweten van de ploegleiding. Tolhoek en Eenkhoorn werden voor twee maanden geschorst.

"Hoewel ik niet langer in de kleuren van Lotto-Jumbo rijd, bied ik mijn excuses aan de ploeg aan omdat ik de teamregels deels heb overtreden", zegt Lobato in zijn brief. De Spanjaard spreekt direct tegen dat er meer is gebeurd.

"Ik wil ontkennen dat er gefeest is of dat er alcohol in het spel was. Ik heb alleen een medicijn geslikt om te kunnen slapen en dat medicijn is zeker geen doping. Ik ben niet verslaafd en heb me al uitgebreid laten testen. Het resultaat is helder: er zijn geen sporen in mijn urine aangetroffen. Bovendien sta ik volledig open voor meer tests."

Bij het aan de kant zetten van Lobato door Lotto-Jumbo werd al bekend dat het slaapmedicijn een niet-dopinggeduid middel was dat noch door het team waren verstrekt, noch in het team worden gebruikt.

Oom

Lobate zegt in zijn brief dat hij geen andere keus had dan het slaapmiddel tot zich te nemen. "Ik geef toe dat ik dit medicijn op bepaalde momenten van 2017 nodig had vanwege persoonlijke problemen", schrijft hij.

"Het was het moeilijkste jaar van mijn leven. Ik ben gescheiden en verloor mijn oom bij een ongeluk. Hij was pas 43 jaar en had een sleutelrol bij mijn ontwikkeling als wielrenner. Door die problemen was het niet makkelijk de slaap te vatten en werd ik gedwongen om gebruik te maken van de slaapmedicatie. Sorry voor die beslissing."

Lobato, die eerder voor onder meer Movistar uitkwam, heeft nog geen nieuwe ploeg gevonden. De sprinter hoopt dat hij snel weer ergens aan de slag kan.

"Dat is het enige wat ik vraag is een kans om weer te koersen. Ik heb de afgelopen maanden heel hard getraind in de hoop een ploeg te vinden en weer van deze sport te kunnen genieten. Dankzij het wielrennen lach ik weer en heb ik mijn problemen overwonnen."

Lobato stond voor zijn tweede jaar bij Lotto-Jumbo. De 28-jarige sprinter boekte vorig seizoen één zege namens de Nederlandse formatie.