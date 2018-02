Danny van Poppel debuteert voor Lotto-Jumbo met ritwinst in Valencia

De 24-jarige Van Poppel bleef de Sloveen Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) en de Belg Jurgen Roelandts (BMC) voor in de massasprint. Hij is ook de eerste leider in het klassement van de Spaanse rittenkoers.

Van Poppel reed de voorbije twee seizoenen voor Team Sky, waar hij over een aflopend contract beschikte. Eerder kwam de Brabantse sprinter uit voor Trek en Vacansoleil-DCM.

Dinsdag werd Van Poppel meteen in de zevenkoppige equipe van Lotto-Jumbo voor de Ronde van Valencia opgenomen. Hij krijgt in de vijfdaagse wedstrijd ondersteuning van Jos van Emden, Koen Bouwman, de Amerikanen Sepp Kuss en Neilson Powless, de Sloveen Primoz Roglic en de Belg Gijs Van Hoecke.

Nerveus

In de 191 kilometer lange openingsrit van Oropesa El Mar naar Peñiscola maakte Van Poppel het voorbereidende werk van zijn nieuwe ploeggenoten direct af en bezorgde hij Lotto-Jumbo bovendien de eerste zege van 2018.

"Ik was een beetje nerveus omdat het mijn eerste wedstrijd voor mijn nieuwe ploeg was", gaf de trotse ritwinnaar na afloop toe. "De voorbereiding op de sprint door mijn ploeggenoten was perfect. Ik ben ontzettend blij met deze overwinning. Op deze etappe had ik mijn zinnen gezet, net als op de laatste van deze ronde."

Donderdag verdedigt Van Poppel zijn leiderstrui in de tweede etappe van Betera naar Albuixech. De andere sprinttroef van Lotto-Jumbo, Dylan Groenewegen, begint zijn seizoen volgende week in de Ronde van Dubai.