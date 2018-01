Van Vleuten boekt in Herald Sun Tour eerste ritzege van 2018

Op het slechts 1,6 kilometer lange parcours in een buitenwijk van Melbourne klokte van Vleuten 2.09,62 en daarmee was ze anderhalve seconde sneller dan de Duitse Katrin Garfoot, die tweede werd. Georgia Williams uit Nieuw-Zeeland completeerde het podium.

De zege in de tijdrit was voor Van Vleuten niet genoeg om ook de eindzege te pakken in de koers die verder alleen uit een etappe bestond.

Brodie Chapman won die etappe met twaalf seconden seconden voorsprong en dat bleek voor de Australische ook genoeg voor de eindzege. Van Vleuten kwam in het algemeen klassement uiteindelijk vijf seconden tekort

Regenboogtrui

Van Vleuten reed in de tijdrit voor het eerst in de regenboogtrui, die ze in september veroverde bij de WK tijdrijden in het Noorse Bergen. "Het is heerlijk om te winnen in deze trui. Ik ben echt trots en dan ook nog eens hier in Australië, voor mijn Australische ploeg", zei Van Vleuten, die rijdt voor Mitchelton-Scott, in een eerste reactie.

Hoewel de 35-jarige Van Vleuten van start ging in de regenboogtrui, voelde ze geen extra druk voor de tijdrit. "Dat is omdat ik gister geen goede dag had en ook nog niet in topvorm ben. Maar ik wilde wel winnen. Ik heb het parcours goed bestudeerd, dat heeft geholpen."