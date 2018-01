Olympisch kampioene Ligtlee toch naar WK baanwielrennen

De olympisch kampioene op de kkeirin, die zich op zowel dat onderdeel als op de sprint niet kwalificeerde, is door bondscoach Bill Huck aangewezen voor de 500 meter tijdrit.

Ligtlee werd sinds haar olympische succes van 2016 in Rio de Janeiro gehinderd door blessures en kwam sindsdien amper nog in actie.

De baanwielrenster uit Eerbeek is verheugd over haar deelname in Apeldoorn. "Ik ben er heel blij mee. Toch mogen starten op het WK in eigen land, dat is super", zegt ze.

Wild

Van alle Nederlandse deelnemers aan de wereldtitelstrijd komt Kirsten Wild het vaakst de piste op. De Zwolse is vier van de vijf dagen actief in Omnisport met optredens op scratch, de puntenkoers, het omnium en de koppelkoers.

Bij de WK van vorig jaar in Hongkong pakte Nederland vier medailles. Zilver was er voor Wild (omnium), Harrie Lavreysen (sprint) en de mannenploeg op de teamsprint. Wild pakte bovendien brons op de puntenkoers.

Het toernooi in Apeldoorn is van 28 februari tot en met 4 maart.