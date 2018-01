Van der Poel zegeviert in laatste test voor WK, Vos vierde bij rentree

Van der Poel boekte in de cyclocross die is vernoemd naar zijn vader Adrie van der Poel zijn zevende overwinning in de cyclus. Hij had zich bij de vorige wedstrijd in het Franse Nommay al verzekerd van de eindzege in het wereldbekerklassement.

De 23-jarige Van der Poel is de torenhoge favoriet voor de wereldtitel. Hij won de regenboogtrui al eens in 2015. In Hoogerheide versnelde hij al in de eerste ronde, waarmee hij direct wegreed van de rest en uiteindelijk solo finishte.

Zijn Belgische rivaal Wout van Aert, die volgende week zijn regenboogtrui verdedigt, werd in Hoogerheide tweede op acht tellen.

Vos

Bij de vrouwen ging de winst in de laatste wereldbekercross van het seizoen naar de Belgische Sanne Cant, die solo finishte. De regerend wereldkampioene was al zeker van de eindzege in de wereldbeker.

Vos, die ook Eva Lechner (tweede) en Evie Richards (derde) voor zich moest dulden, kent een verstoorde voorbereiding op het WK. Ze sloeg enkele veldritten over omdat ze kampte met de naweeën van een verkoudheid en hervatte onlangs haar training op Mallorca.

De zevenvoudig wereldkampioene veldrijden kwam dit seizoen al amper in actie. Ze reed op 16 december voor het eerst mee bij de Scheldecross, waar ze op de achtste plaats eindigde.​

De Jong

Thalita de Jong startte niet in Hoogerheide. De wereldkampioene van 2016 is op de weg terug na lang blessureleed en won afgelopen weekeinde twee veldritten (in Zonnebeke en Leudelange), maar staat nog niet bij de beste vijftig op de wereldranglijst. Zij kon om die reden niet meedoen.

Ondanks dat Vos en De Jong geen ideale voorbereiding kenden op het WK zijn beide rensters opgenomen in de WK-selectie. "Marianne Vos heeft vandaag haar klasse getoond en zal deze week de laatste puntjes op de i zetten", aldus bondscoach Gerben de Knegt.

De laatste keer dat Vos de wereldtitel veldrijden pakte was in 2014. Ook in 2006, 2009, 2010, 2011, 2012 en 2013 was ze de beste. Vorig jaar moest ze genoegen nemen met zilver. De Jong werd in 2016 wereldkampioene.

De selectie van de Nederlandse vrouwen bestaat verder uit Maud Kaptheijns, Lucinda Brand en Annemarie Worst. De selectie bij de mannen wordt gevormd door Mathieu van der Poel, Lars van der Haar, Corné van Kessel, David van der Poel en Stan Godrie.

Het WK veldrijden voor vrouwen staat op zaterdag 3 februari op het programma. Een dag later strijden de mannen om de wereldtitel in Limburg.