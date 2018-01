Aangereden renner Vakoc succesvol geopereerd aan gebroken rugwervels

De 25-jarige Tsjech liep bij de aanrijding in Zuid-Afrika de meeste schade op. De 22-jarige De Plus kwam er met schaafwonden en kneuzingen van de longen en nieren nog relatief goed vanaf. Hij moest net als zijn ploeggenoot wel naar het ziekenhuis.

Daar ging Vakoc vrijdag onder het mes. De operatie is volgens zijn artsen goed verlopen, meldt Quick-Step Floors zaterdag. Uit de eerste tests blijkt dat Vakoc overal op reageert en gewoon kan bewegen en praten. Hij blijft nog tien dagen voor controle in het ziekenhuis van Nelspruit, voor hij terug naar Europa mag.

"Ik heb vanmorgen met Petr gesproken en hij is opgelucht dat alles goed is verlopen", zegt trainer Koen Pelgrim. "De afgelopen 48 uur zijn lang en spannend geweest, maar we zijn blij dat alles er nu goed uitziet. Petr heeft veel rust nodig en tijd om te herstellen en we zullen hem daarin steunen."

Jungels

Vakoc en De Plus waren samen met ploeggenoot Bob Jungels aan het trainen, toen de Tsjech en de Belg werden aangereden. De Luxemburger werd niet geraakt, maar was wel erg geschrokken.

"Ik zag de vrachtwagen niet aankomen, maar hij moet ze met de linker voorspiegel geraakt hebben of misschien zelfs met de voorkant. Ik rende naar ze toe en zag dat ze flink gehavend waren, dus ik durfde ze niet te verplaatsen", zei Jungels vrijdag. "Het was heel moeilijk om ze zo te zien en ik hoop dat ze er snel weer bovenop komen."

De Plus werd vorig seizoen onder meer 24e in de Ronde van Italië. Vakoc won in 2016 de Brabantse Pijl en werd in diezelfde koers vorig jaar tweede.