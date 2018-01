Quick-Step-duo in ziekenhuis na aanrijding door vrachtwagen

Zowel de Belg De Plus (22) als de Tsjech Vakoc (25) werd bij een trainingsrit van achteren aangereden door een truck die op volle snelheid lag. Ploeggenoot Bob Jungels kwam met de schrik vrij.

Vakoc hield aan het incident gebroken rugwervels over en wordt later vrijdag geopereerd. De Plus liep schaafwonden en kneuzing van de longen en nieren op. Hij moet net als Vakoc enkele dagen in het ziekenhuis blijven.

"We waren met zijn drieën aan het trainen, toen ik ineens een hard geluid hoorde. Enkele seconden later lagen Laurens en Petr op de grond", beschrijft Jungels, die komende zomer kopman van Quick-Step in de Tour is, op de site van zijn ploeg.

"Ik zag de vrachtwagen niet aankomen, maar hij moet ze met de linker voorspiegel geraakt hebben of misschien zelfs met de voorkant. Ik rende naar ze toe en zag dat ze flink gehavend waren, dus ik durfde ze niet te verplaatsen."

Moeilijk

De 25-jarige Luxemburger schrok flink van het ongeval. "Een vrouw langs de weg kwam ons helpen en belde de ambulance, terwijl onze trainer Koen Pelgrim en ik met Laurens en Petr bleven praten. Het was heel moeilijk om ze zo te zien en ik hoop dat ze er snel weer bovenop komen."

De Plus werd vorig seizoen onder meer 24e in de Ronde van Italië. Vakoc won in 2016 de Brabantse Pijl en werd in diezelfde koers vorig jaar tweede.

Quick-Step, de formatie waarvoor onder anderen Niki Terpstra rijdt, laat weten in een later stadium pas uitspraak te kunnen doen over de herstelduur van De Plus en Vakoc.