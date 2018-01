Mollema denkt dat podium haalbaar is in 'uitdagende' Tour

"Als ik mijn vorm van twee jaar geleden weer weet te vinden, moet een podiumplek in Parijs absoluut haalbaar zijn", zegt de 31-jarige Groninger vol overtuiging in gesprek met NUsport.

Mollema doelt met die vorm op de Tour van 2016. Toen leek hij hard op weg naar een ereplaats in 'La Grande Boucle', maar door een valpartij verspeelde hij met nog twee etappes te gaan zijn tweede plaats.

De beste eindklassering van de kopman van Trek-Segafredo in Frankrijk is daardoor nog altijd zijn zesde plek in 2013. In 2015 werd hij zevende en een jaar later moest hij, mede vanwege die val, genoegen nemen met de elfde plaats.

"Ik ben nu een paar keer rond de tiende plek in het klassement geëindigd, dat waren mooie prestaties, maar als ik dit jaar weer zesde of zevende word, zal je mij geen champagnefles open zien trekken", vervolgt Mollema. "Ik wil beter dan mijn beste klassering, de zesde plaats van vijf jaar terug."

Meesterknecht

In tegenstelling tot eerdere jaren stond Mollema tijdens de Tour van 2017 een keer niet constant in het middelpunt van de belangstelling. De renner, die de jaren ervoor altijd voor het klassement ging, was de meesterknecht van de Contador, maar kon ook voor dagsucces gaan.

"Het was weleens lekker om een andere rol te hebben", kijkt Mollema terug. "Vooral mentaal was het een heel andere manier van koersen. Eigenlijk is het veel makkelijker om zo de Tour te rijden. Minder hectisch. Als je in de eerste week een keer een slechtere dag hebt, maakt dat niet uit. Je hoeft niet drie weken lang gefocust te zijn."

Het grote doel, een eindoverwinning van Contador, werd niet gehaald, maar voor Mollema was er toch reden tot juichen. Hij schreef voor het eerst in zijn loopbaan een Touretappe op zijn naam. Na een indrukwekkende solo van bijna dertig kilometer kwam hij in de vijftiende etappe als eerste over de meet in Le Puy-en-Velay.

Kick

"Dat was de mooiste dag uit mijn wielerloopbaan tot nu toe. Als klein kind droom je ervan om ooit een Touretappe te winnen. Als dat dan lukt, en dan ook nog op zo'n manier, geeft dat een enorme kick. Toevallig heb ik een groot deel van die etappe een paar weken geleden teruggezien." Glimlachend: "Ik weet nu eindelijk wat er die dag achter mij heeft afgespeeld."

Ondanks die fraaie etappezege heeft Mollema er geen moment aan gedacht om ook dit seizoen als rittenkaper af te reizen naar Frankrijk. Zeker nadat tweevoudig Tourwinnaar Contador eind vorig jaar met pensioen ging.

"Het besluit om weer als klassementsrenner naar de Tour te gaan, heb ik al een tijd geleden genomen. Vanaf het moment dat Contador in 2016 bij de ploeg tekende was dit het lange termijnplan. Vorig jaar ging ik als kopman naar de Giro d'Italia en stond ik Alberto bij in de Tour. Nu focus ik weer op het algemeen klassement. Dat is toch de rol die mij het beste ligt, denk ik."

Uitdagend

De Tour keert dit jaar terug op de Alpe d'Huez en heeft in het laatste weekend een individuele tijdrit in de Pyreneeën. Ook is er een ploegentijdrit van 35 kilometer en gaat het peloton in de negende etappe over vijftien kasseistroken, goed voor ruim twintig kilometer, uit de voorjaarsklassieker Parijs-Roubaix.

"Ik denk dat het een uitdagende en spectaculaire Tour wordt", kijkt Mollema vooruit. "Het is een afwisselend parcours waarbij je vanaf het begin goed moet zijn. Je krijgt geen tijd om er even lekker in te komen. De eerste week wordt meteen slopend. Die kasseien vind ik wel leuk, daar heb ik geen angst voor. Ik kijk ernaar uit om weer aan de start te staan."

In aanloop naar de Tour rijdt Mollema onder meer de Ronde van de Algarve, de Tirreno-Adriatico of Parijs-Nice, de Ardennenklassiekers – Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik – en de Ronde van Zwitserland.

De Tour begint dit jaar op zaterdag 7 juli met een vlakke etappe van Noirmoutier-en-l'Île naar Fontenay-le-Comte. De traditionele slotrit naar de Champs-Élysées in Parijs is op zondag 29 juli.