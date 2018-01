Lotto-Jumbo laat geschorste Tolhoek en Eenkhoorn 're-integreren' in Spanje

Op een registratie van een trainingsrit op de wielerapp Strava is te zien dat Eenkhoorn samen met Paul Martens en Timo Roosen bijna 200 kilometer had afgelegd in de buurt van Alicante, ontdekte de NOS.

Half december werden de 23-jarige Tolhoek en de 20-jarige Eenkhoorn voor twee maanden geschorst door Lotto-Jumbo, dat de talentvolle renners uitsloot voor alle teamactiviteiten.

Dat gebeurde naar aanleiding van een incident op het trainingskamp in Sant Feliu de Guixols, waar zij zonder medeweten van de ploegleiding en medische staf slaapmedicatie gebruikten.

Daarmee overtraden de renners de regels van de ploeg. De Spanjaard Juan José Lobato werd voor zijn rol daarbij zelfs op straat gezet door Lotto-Jumbo.

Re-integratietraject

Minder dan twee maanden na het ingaan van hun schorsing meldden Tolhoek en Eenkhoorn zich echter al weer in trainingskamp in Alicante. "De schorsing is niet opgeheven. Integendeel", reageert persvoorlichter Ard Bierens tegenover de NOS.

"Zie dit als een onderdeel van het re-integratietraject. We willen hiermee voorkomen dat ze straks, als de schorsing erop zit, aan de vooravond van een wedstrijd ineens weer in het team worden opgenomen terwijl er bijvoorbeeld nog zaken met ploeggenoten moeten worden uitgesproken."

Volgens de zegsman van Lotto-Jumbo mochten Tolhoek en Eenkhoorn in Spanje niet deelnemen aan teamactiviteiten en zelfs tijdens maaltijden niet aanschuiven bij hun ploeggenoten.