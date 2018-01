Van Vleuten uitgeroepen tot Sportpersoonlijkheid van het Jaar

De 35-jarige wielrenster kreeg van de jury de voorkeur boven voetbalster Lieke Martens en wielrenner Tom Dumoulin. Ze was vanwege een trainingskamp in Australië niet bij de uitreiking in het Olympisch Stadion aanwezig, maar sprak via een videoboodschap haar dankbaarheid uit.

Van Vleuten is de eerste vrouwelijke sporter die de prijs krijgt. De prijs bestaat sinds 2014 en ging toen naar Arjen Robben. Een jaar later viel Max Verstappen de eer ten deel, terwijl de prijs vorig jaar naar Sven Kramer ging.

Volgens juryvoorzitter Gio Lippens is Van Vleuten een "sportvrouw die altijd klaarstaat voor de media, in voor- en tegenspoed."

Zware val

De jury prijst de manier waarop Van Vleuten zich na haar zware val op de Olympische Spelen van 2016 heeft teruggeknokt.

"De prijs is voor een vrouw die anderhalf jaar geleden als een geknakt vogeltje in een greppel lag, nadat ze op weg leek naar olympisch goud. Voor de vrouw die in het jaar erna ongelooflijk sterk terugkwam met winst op de Izoard in La Course en de wereldtitel op de tijdrit."

Voor Van Vleuten is het haar tweede individuele prijs in een paar maanden tijd. Ze werd begin december door de KNWU al uitgeroepen tot Wielrenster van het Jaar.

Hoijtink

Henk Hoijtink van Trouw werd in Amsterdam tot NSP Sportjournalist van het Jaar uitgeroepen. Thijs Zonneveld (AD in 2016) en Marco Knippen (Noordhollands Dagblad in 2015) gingen hem voor.

Hoijtink wordt door de jury geroemd om zijn "nuchtere pen". "Hij wijst al jaren het Nederlandse voetbal op de nakende crisis die in 2017 dan ook werkelijkheid is geworden."

Pieter Zwart van Voetbal International is het grootste sportjournalistieke talent van het jaar. Michel Abbink

(toen NU.nl) en Fabian van der Poll (NRC) gingen hem voor.

De mooiste sportfoto werd volgens de NSP-jury gemaakt door Jiri Büller van de Volkskrant. Zijn foto van turner Epke Zonderland werd verkozen boven ruim 300 andere inzendingen.