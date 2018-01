Boogerd: 'Boek Thomas Dekker was zwaarder voor me dan dopingschorsing'

Laat er geen misverstand over bestaan: Boogerd is weer de oude. Met een grote glimlach stapte hij afgelopen week voor het eerst sinds zijn dopingschorsing in zijn oranje-zwarte ploegleiderswagen. Met de Nederlandse formatie was hij in het Spaanse Calpe op trainingskamp in aanloop naar het nieuwe wielerseizoen. "We mogen eindelijk weer. Dit heb ik gemist”, glundert de oud-prof.

De 45-jarige Boogerd bekende op 6 maart 2013, jaren na het beëindigen van zijn carrière, dat hij als renner verboden middelen had gebruikt. De Hagenaar vertelde destijds dat hij zich van 1997 tot het einde van zijn loopbaan in 2007 schuldig maakte aan het gebruik van epo, bloedtransfusies en cortisonen. De internationale wielerunie UCI schorste de oud-kopman van de toenmalige Rabobankploeg begin 2016 alsnog voor twee jaar, tot 21 december 2017.

"Het waren niet de twee slechtste jaren van mijn leven, maar de schorsing was mentaal wel zwaarder dan ik had gedacht", kijkt Boogerd terug na een lange trainingssessie in Spanje. "Het voelt heel raar als je niet welkom bent in de wielerwereld en niet mag doen wat je het liefst doet. Dat drukt zwaar op je gestel. Daar had ik best wel last van."

Mokerslag

En daar kwam nog een mokerslag bovenop. Eind 2016 bracht oud-ploeggenoot Thomas Dekker met schrijver Thijs Zonneveld zijn boek Mijn gevecht uit, grotendeels over zijn tijd bij de Rabobankformatie. Boogerd wordt daarin niet alleen afgeschilderd als dopinggebruiker, maar ook als feestbeest en hoerenloper.

"Dat boek was zwaarder dan de schorsing", draait Boogerd er niet omheen. "Het heeft mij op meerdere fronten diep geraakt. Niet alleen privé, maar ook mentaal. Je verwacht niet dat iemand in staat is om zoiets te doen. Heel apart. Zijn boek heeft mij veel verdriet gedaan."

"Daarnaast heeft het ervoor gezorgd dat mijn vertrouwen in mensen een flinke deuk heeft opgelopen. Ik kijk nu heel anders naar mensen. Dat is lastig, want zo hoor je eigenlijk niet in het leven te staan. De periode na het verschijnen van het boek was moeilijk. Ik heb er met veel personen uit mijn directe omgeving over gesproken, maar ook hulp gezocht bij een psycholoog. Het was allesbehalve een pretje."

De Hagenaar neemt een slok van zijn wijn en vervolgt. "Een paar keer tijdens mijn schorsing was ik even helemaal klaar met de sport en dacht ik: zak ook allemaal maar in de stront met dat klote wielrennen. Toch waren die gedachten vaak van korte duur. Tijd heelt alle wonden zeggen ze weleens en dat klopt. Op het einde van mijn schorsing wilde ik niets liever dan terugkeren bij Roompot. Ik zie de ploeg namelijk ook wel een beetje als mijn kindje. Ik ben blij om weer terug te zijn."

Nieuw begin

Boogerd stond een paar jaar geleden mede aan de basis van de totstandkoming van Roompot en was in 2015 ook al een jaar als ploegleider actief bij de ploeg. "Ik ben ontzettend blij dat ik verder kan gaan met datgene waar ik een aantal jaar geleden mee ben begonnen. Het voelt een beetje als thuiskomen na een lange reis, maar toch ook wel als een nieuw begin. De ploeg is in de twee jaar dat ik afwezig was flink veranderd. Er zijn een hoop nieuwe renners bijgekomen."

"Mijn eerste rit in de auto voelde heel vertrouwd en zelfs het aangeven van mijn eerste bidon ging wonderbaarlijk goed. Dat blijft altijd nog een beetje een eng moment met zo'n renner naast je auto. Zeker als je er twee jaar uit bent geweest. De meeste dingen zijn routineklussen, maar je moet ze wel weer even onder de knie krijgen. Aan het eind van deze maand rijden we op Mallorca onze eerste koersen van het jaar. Ik heb er bewust voor gekozen om daar als ploegleider bij te zijn. Op die manier zit ik er gelijk weer in. Dat vind ik prettig."

Tijdens zijn schorsing werkte Boogerd onder andere als commentator voor Eurosport, was hij in de zomer de vaste analist aan tafel bij het RTL-programma Tour du Jour en gaf hij meerdere clinics. "Ik heb me geen moment verveeld", kijkt hij terug op de afgelopen twee jaar. "Daarnaast had ik meer tijd voor mijn gezin en kon ik bij alle sportwedstrijden van mijn kinderen zijn. Dat was een positief aspect van de straf."

Rugzak

Toch kon hij niet wachten tot hij zijn baan als ploegleider weer kon hervatten. Hij verheugt zich enorm op het nieuwe seizoen. "We hebben een leuke groep jonge gasten en ik hoop dat ik met mijn ervaring kan bijdragen aan hun ontwikkeling. Ik heb een rugzak met een hoop goede, maar ook slechte dingen. Met beide aspecten denk ik dat ik onze renners beter kan maken. De jongens kunnen met al hun vragen bij mij terecht."

Want zijn ambities heeft hij allesbehalve bijgesteld. Van Roompot gaan we nog veel horen, verzekert hij. "We willen doorgroeien, een volgende stap zetten. Met Wouter Wippert hebben we iemand in huis gehaald die in veel koersen mee kan sprinten voor de overwinning."

"Als we een grotere ploeg willen worden, is het zaak om wedstrijden te winnen. Dan heb ik het niet over Parijs-Roubaix of de Ronde van Vlaanderen. Nee, dat mag best op een niveautje lager zijn. De WorldTour-koersen moeten we vooral gebruiken om ervaring op te doen en veel te leren."

"Natuurlijk willen we met Roompot graag ooit een grote ronde rijden. Het is nog altijd mijn ultieme doel om met een volledig Nederlandse ploeg deel te nemen aan de Tour de France. Dat lijkt me helemaal geweldig", aldus Boogerd.

"Door het toenemende aantal teams wordt het nog lastiger om daarvoor een startbewijs te bemachtigen, maar we mogen de hoop niet opgeven. Ik leg de lat graag hoog en hoop dat onze renners dat ook doen. Dan is er in de toekomst heel veel mogelijk. Daar ben ik van overtuigd."