Poels: 'Snel duidelijkheid in zaak Froome is voor iedereen het beste'

De 32-jarige Brit is in afwachting van de uitkomst van het onderzoek van de internationale wielerunie UCI naar aanleiding van zijn te hoge salbutamolwaarde in de laatste Ronde van Spanje.

"Ik denk dat het voor iedereen het beste is dat er snel duidelijkheid komt, zodat we allemaal weten wat er gaat gebeuren", zegt Poels in gesprek met NUsport. "Niet alleen voor ons als ploeggenoten, maar ook voor Chris zelf. Daarnaast willen ook de andere renners uit het peloton graag weten waar zij aan toe zijn. Dat begrijp ik wel."

Het is inmiddels ruim vier maanden geleden dat Froome tijdens de door hem gewonnen Vuelta a España positief testte op salbutamol, een medicijn tegen astma. Na de achttiende Vuelta-etappe op 7 september 2017 werd er 2000 nanogram per milliliter van het middel aangetroffen in de urine van Froome, terwijl 1000 nanogram de maximaal toegestane hoeveelheid is.

"Ik moet eerlijk zeggen dat wij er ook niet heel veel over horen", doelt Poels op het onderzoek dat momenteel gaande is. "We krijgen af en toe een kleine update. Achter de schermen wordt er door Chris en zijn advocaten hard aan gewerkt om de zaak op te lossen. Voor ons is het vooral afwachten. Hopelijk loopt het goed af."

Meesterknecht

De 30-jarige Nederlander was in 2015 en 2016 een belangrijke schakel in het Toursucces van Froome. Daarnaast leverde hij als meesterknecht afgelopen seizoen in de desbetreffende Vuelta een grote bijdrage aan de eindzege van zijn 32-jarige Britse ploeggenoot.

Poels bereidt zich momenteel met zijn ploeggenoten voor op het nieuwe seizoen. Froome is bij het trainingskamp op het Spaanse eiland Mallorca echter niet van de partij.

"Ik heb Chris al een tijdje niet meer gezien", aldus Poels. "Ook heb ik nauwelijks contact met hem. Hij heeft op dit moment wel genoeg andere dingen aan zijn hoofd. Heel af en toe stuur ik hem een appje om te vragen hoe het gaat. Meer niet. Het is een lastige situatie voor hem, dus ik laat hem maar een beetje met rust."

Giro

Poels schoof de laatste jaren zijn ambities niet onder stoelen of banken. Hij hoopt nog altijd een keer de Britse formatie te leiden als kopman in een grote ronde, zoals de Giro d'Italia of de Ronde van Spanje.

"Ik ben nu op een leeftijd dat het weleens tijd wordt", lacht Poels. "Ik denk dat ik er klaar voor ben. Afgelopen seizoen eindigde ik als zesde in het algemeen klassement van de Vuelta. Dat gaf veel zelfvertrouwen."

"Bij de meeste ploegen zou dat een topprestatie zijn, maar bij Team Sky, waar je met een viervoudig Tourwinnaar rijdt, liggen de kaarten wat anders op tafel."

Het seizoen van Poels begint dit jaar met de Ronde van Valencia. Daarna rijdt hij de Ruta del Sol om vervolgens naar Parijs-Nice of de Tirreno-Adriatico te gaan.

Ook de Ardennenklassiekers Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik staan op zijn wedstrijdkalender. In 2016 schreef de klimmer die laatste klassieker nog op zijn naam.

"Daarna hoop ik deel te nemen aan de Giro", zegt Poels. "Maar daar hebben we nog geen definitieve beslissing over genomen. Of ik daar mogelijk als kopman of superknecht naartoe ga, hangt natuurlijk van de beslissing rondom Froome af."

Knieblessure

Of Poels dit jaar weer deelneemt aan de Tour de France is nog niet duidelijk. Vorig seizoen stond de Limburger in het voorjaar ruim drie maanden buitenspel met aanhoudende knieklachten. Daardoor werd hij door zijn ploeg niet opgenomen in de Tourselectie. Het betekende dat Poels voor het eerst sinds 2014 niet meedeed aan 'La Grande Boucle'.

"Dat was echt een rotperiode", kijkt Poels terug op zijn slepende blessure. "Het is natuurlijk vervelend als iets zo lang duurt."

"Gelukkig heb ik er nu geen last meer van en hoop ik dit jaar weer mooie dingen te kunnen laten zien. Ik heb een goede winter gehad en lekker kunnen trainen, dus ik kijk ernaar uit om het seizoen te beginnen."