Impey schrijft Tour Down Under op zijn naam, tweede ritzege Greipel

De 35-jarige Duitser van Lotto Soudal was na een vlakke rit van 90 kilometer in en rond Adelaide overduidelijk de snelste in de sprint. Het betekende alweer zijn tweede zege dit seizoen en zijn achttiende in totaal in de Tour Down Under. Greipel schreef eerder deze week de eerste etappe op zijn naam.

Caleb Ewan, ploeggenoot van Impey, werd tweede. Drievoudig wereldkampioen Peter Sagan moest genoegen nemen met plek drie.

De eindzege ging naar Impey, die in het algemeen klassement de Australiër Richie Porte voorbleef. De 31-jarige renner van BMC was vorig jaar nog de beste in de eerste World Tour-wedstrijd van het jaar. De Nederlander Tom-Jelte Slagter - eindwinnaar in 2013 - eindigde op zestien seconden van Impey derde.

Robert Gesink van Lotto-Jumbo sloot de Tour Down Under af als tiende. Zijn achterstand bedroeg 24 seconden. Team Sunweb-renner Sam Oomen werd vijftiende in dezelfde tijd als Gesink.