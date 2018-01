Omstreden Bardiani en Israëlische ploeg krijgen wildcard voor Giro

De overige twee wildcards gingen naar de Italiaanse ploegen Androni Giocattoli-Sidermec en Wilier Triestina-Selle Italia.

Met de vergeven wildcards is het deelnemersveld van de Giro rond. De achttien ploegen uit de World Tour, waaronder Lotto-Jumbo, waren al zeker van deelname.

De keuze voor Bardiani is opvallend, want de Italiaanse formatie kwam vorig jaar negatief in het nieuws doordat de kopmannen Stefano Pirazzi en Nicola Ruffoni aan de vooravond van de Giro op doping werden betrapt.

Hierdoor mocht de Italiaanse ploeg met slechts zeven renners van start gaan. In oktober werd bovendien bekend dat Bardiani-renner Michael Bresciani bij het Italiaans kampioenschap in juni ook positief was bevonden.

Bij Israel Cycling Academy rijdt de Nederlander Dennis van Winden. Ook de Belg Ben Hermans en de Spanjaard Ruben Plaza maken deel uit van de ploeg.

Pozzato

Bij Androni staan onder anderen de Italiaanse sprinters Francesco Gavazzi en Manuel Belletti onder contract. Filippo Pozzato is de bekendste naam bij Wilier Triestina. De 36-jarige routinier kan dit jaar zijn achtste Giro rijden.

De Ronde van Italië gaat op 4 mei van start met een tijdrit in Jeruzalem en telt daarna nog twee etappes in Israël. Op 27 mei is de laatste etappe met start en finish in Rome.

Vorig jaar schreef Tom Dumoulin geschiedenis door als eerste Nederlander ooit de Giro te winnen. De Limburger verdedigt dit jaar zijn titel.

Organisator RCS deelde ook de zeven wildcards uit voor Milaan-San Remo. Naast Bardiani, Wilier, en Israel Cycling Academy viel de keuze op Cofidis, Gazprom-Rusvelo, Team Novo Nordisk en Nippo-Vini Fantini.