Dubbelslag Sagan in vierde rit Down Under, Gesink rukt op in klassement

Bora-Hansgrohe-rijder Sagan neemt met de etappewinst de leiderstrui over van Caleb Ewan. De Australiër kon in de slotklim niet mee met de voorste rijders in het peloton.

In het klassement verdedigt Sagan aan voorsprong van twee tellen op Imey, die voor Mitchelton-Scott rijdt. Nummer drie Jay McCarthy, ploeggenoot van Sagan, geeft negen seconden toe.

De etappe met een lengte van 128 kilometer ging vanwege de extreme temperaturen boven de 40 graden Celsius ruim een uur vroeger van start. Woensdag steeg het kwik al tot boven de 47 graden en werd de derde etappe met 26 kilometer ingekort.

Directeur Mike Turtur van de wielerkoers zei daarover: "Het welzijn van de renners gaat boven alles, maar we houden ook rekening met de toeschouwers en medewerkers, want deze weersomstandigheden zijn extreem."

Gesink

De 31-jarige Gesink eindigde in dezelfde tijd als Sagan als zeventiende en steeg daarmee van de negende naar de zesde plek in het klassement. De renner van Lotto-Jumbo geeft samen met veel anderen veertien tellen toe op de leider.

"Het is fantastisch om daar te staan na zo lang eruit te zijn geweest. Door de hitte was het een pittige koers. Het leek vlak en gesloten", zegt Gesink op de site van zijn ploeg.

"Dat kwam doordat iedereen besefte dat er maar een kans was voor een goede klassering. Dat leidde ertoe dat er lang werd gewacht. Morgen zal het niet anders zijn. Ik ga alles op alles zetten voor een korte plek in dat klassement."

De Tour Down Under duurt nog tot en met zondag. Vorig jaar ging de eindzege in Australië naar Richie Porte.