UCI-voorzitter Lappartient raadt Team Sky aan Froome voorlopig te schorsen

Lappartient, die namens de internationale wielerunie geen voorwaardelijke schorsing heeft opgelegd, legt de verantwoordelijkheid nadrukkelijk bij het team van de in opspraak geraakte renner. "Sky zou hem moeten schorsen", vertelt hij aan de Franse krant Le Télégramme. "Maar het is momenteel niet aan mij om in te grijpen."

"Zonder de schuld van de renner vast te stellen, zou het voor iedereen makkelijker zijn als hij voorlopig niet rijdt. Het is aan Dave Brailsford om zijn verantwoordelijkheid te nemen", zo wijst hij naar de manager van Team Sky. "Ik denk dat het peloton dat ook verwacht. De renners zijn het beu om steeds met doping in verband gebracht te worden."

Salbutamol is een geneesmiddel tegen astma. Froome heeft toestemming om het middel te gebruiken, maar volgens de UCI was de waarde van de stof die werd aangetroffen in zijn urine veel hoger dan is toegestaan. Sky zoekt naar een verklaring om de renner vrij te kunnen pleiten.

Schuldig

Lappertient was eerder deze week in een interview met de Zwitserse krant Neuen Zürcher Zeitung nog minder uitgesproken. Hij gaf toen wel aan op korte termijn geen duidelijkheid in de zaak te verwachten.

De Franse voorzitter vreest dat veel mensen hun oordeel echter al klaar hebben. "Of Froome nu gefraudeerd heeft of niet, in de ogen van het grote publiek is hij al schuldig."

Niet alleen bij Team Sky, maar ook bij de UCI worden de resultaten van de positieve dopingtest, die op 13 december naar buiten kwam, nader bestudeerd. "Maar de cijfers zijn hoe ze zijn. Het is aan Froome om uit te leggen aan ons hoe het komt dat de concentratie salbutamol zo hoog is."

"Als de argumenten niet overtuigend zijn, wordt hem een schorsing opgelegd. Dat zou twee jaar kunnen zijn. Gaat hij niet akkoord, kan hij nog beroep aantekenen. De zaak zou dan minstens een jaar duren, en dat willen we het liefst voorkomen."

De UCI-preses gaf woensdag nog aan te hopen dat er duidelijkheid is voor de start van de Ronde van Italië, die op 6 mei begint. De Tour de France gaat dit jaar op 7 juli van start. Froome hoopt daar te gaan voor zijn vijfde eindzege en zo mede-recordhouder te worden.