Armstrong weet niets van verzoek UCI om Ronde van Vlaanderen te mijden

Een maand geleden werd bekend dat de voormalig wielrenner, die levenslang is geschorst wegens doping, als eregast aanwezig is bij de klassieker. Hij houdt er bovendien een toespraak voor de 'Tour of Flanders Business Academy'.

"Ik heb geen brief ontvangen. Verder heb ik daar niks aan toe te voegen. Ik zie je op 1 april", laat de inmiddels 46-jarige Armstrong donderdag weten aan Het Nieuwsblad.

De Texaan reageert daarmee op uitspraken die UCI-preses David Lappartient woensdag deed in een interview met de Zwitserse krant Neuen Zürcher Zeitung.

"Armstrong is een vrij man en ik kan hem niet verbieden om op vrijdag aanwezig te zijn op een Belgische universiteit, maar het is niet positief voor het wielrennen", zei de Fransman, die ook al een gesprek had met Wouter Vandenhaute, de organisator van de Ronde van Vlaanderen.

"Ik heb Armstrong een brief gestuurd om er zeker van te zijn dat hij niet komt opdagen bij de amateurrace op zaterdag en de profrace op zondag", aldus Lappartient.

Tour

Armstrong moest onder meer zijn zeven eindzeges in de Tour de France inleveren na zijn dopingbekentenis in januari 2013. Sindsdien is hij vrijwel nergens meer welkom in het professionele wielrennen.

Zijn aanwezigheid als eregast bij de Ronde van Vlaanderen zou zijn rentree betekenen in de wielerwereld. In 2015 was Armstrong op eigen houtje al wel eens aanwezig bij de Tour, waar hij geld inzamelde voor de bestrijding van leukemie. Hij kreeg toen veel kritiek van prominenten uit de wielerwereld, maar trok zich daar niets van aan.

Op 1 april leggen de renners in de 102e editie van de Ronde van Vlaanderen zo'n 250 kilometer af tussen Antwerpen en Oudenaarde. Vorig jaar ging de zege naar Philippe Gilbert.