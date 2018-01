Viviani boekt in derde rit Down Under eerste zege voor Quick-Step

De derde etappe van de eerste WorldTour-koers van het jaar werd met 26 kilometer ingekort vanwege de hitte in het westen van Australië. Daardoor legde het peloton iets meer dan 120 kilometer af.

Viviani eindigde voor de Duitser Phil Bauhaus van Team Sunweb, die tweede werd. Klassementsleider Caleb Ewan leek op weg naar zijn tweede ritzege, maar werd verrast door de Italiaan en eindigde als derde.

"De eerste zege van het jaar is altijd het moeilijkste om binnen te halen", aldus Viviani, die Team Sky verruilde voor Quick-Step. "Ik ben heel blij dat dit me nu al gelukt is."

Mitchelton-Scott-renner Ewan houdt wel de leiderstrui in de Tour Down Under, waar vrijdag in de vierde rit voor het eerst geklommen wordt. Viviani volgt als nummer twee op tien seconden. De Zuid-Afrikaan Daryl Impey staat derde en geeft veertien tellen toe.

Gesink

Robert Gesink liet zich in de derde etappe opnieuw van voren zien en sprintte naar de dertiende plek. De kopman van Lotto-Jumbo kwam daarmee de top tien van het klassement binnen. Gesink staat nu negende, op twintig seconden van Ewan.

"Ik voel me erg goed hier in de hitte", zei de 31-jarige klimmer. "Morgen is de dag van de waarheid. Een zware rit en een finale waarin ieder voor zich moet knokken. Zoals het nu loopt, is top."

De Tour Down Under duurt nog tot en met zondag. Vorig jaar ging de eindzege in Australië naar Richie Porte.