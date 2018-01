UCI-voorzitter verwacht voorlopig geen duidelijkheid in zaak-Froome

Froome werd dit jaar tijdens de door hem gewonnen Ronde van Spanje positief getest op salbutamol. Dat nieuws kwam op 13 december naar buiten en de renner van Team Sky werd vooralsnog niet geschorst door de UCI.

"Froome is niet zomaar een renner. Hij heeft meer geld en kan meer deskundigen inhuren die ontlastende documenten voor hem kunnen opstellen", zegt Lappartient in een interview met de Zwitserse krant Neuen Zürcher Zeitung.

"Die kunnen wij niet simpelweg van tafel vegen. Natuurlijk is er de wens deze zaak snel op te lossen, maar wij dienen wel de rechten van de renner te respecteren."

Salbutamol is een geneesmiddel tegen astma. Froome heeft toestemming om het middel te gebruiken, maar volgens de UCI was de waarde van de stof die werd aangetroffen in zijn urine veel hoger dan is toegestaan.

Kritiek

Het uitblijven van een voorlopige schorsing leidde tot flinke kritiek. Zo sprak de Duitser Tony Martin zich al fel uit en deden Michael Boogerd en Bauke Mollema respectievelijk zondag en woensdag hetzelfde tegenover NUsport.

"Andere renners hebben het recht om hun mening te geven, want ze zijn bezorgd en willen een schone sport. Dat is goed, maar er is geen speciale behandeling voor Froome. Dat hebben we Martin uitgelegd", zegt Lappartient.

Een besluit over de astma-affaire rond viervoudig Tourwinnaar Chris Froome valt volgens Lappartient op korte termijn niet te verwachten. De UCI-voorzitter hoopt wel dat er duidelijkheid is voor de start van de Ronde van Italië op 6 mei.

Tour

Froome wil in het nieuwe wielerseizoen zowel aan de Ronde van Italië als de Ronde van Frankrijk meedoen. Enkele weken geleden sprak Tourbaas Christian Prudhomme ook al zijn zorgen uit. "De situatie moet worden opgehelderd, zodat we uit het grijze gebied komen", zei hij destijds.

"Het kan niet zo zijn dat dit maanden en maanden duurt. We willen duidelijkheid van de UCI, het liefst al vroeg in het seizoen."

De Tour begint dit jaar op zaterdag 7 juli met een vlakke etappe van Noirmoutier-en-l'Île naar Fontenay-le-Comte. De traditionele slotrit naar de Champs-Élysées in Parijs is op zondag 29 juli.