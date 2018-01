Mollema: 'Het maakt me boos dat UCI zo lang wacht met uitspraak Froome'

"Dat de UCI zo lang wacht met een uitspraak maakt mij echt boos", zegt Mollema op Mallorca tegen NUsport. De klimmer van Trek-Segafredo bereidt zich op het Spaanse eiland voor op het nieuwe seizoen.

"Deze zaak heeft zich maanden geleden al afgespeeld. Je zou toch zeggen dat de UCI in het belang van de sport snel met een uitspraak wil komen, maar vooralsnog lijkt dat niet het geval te zijn."

Het is inmiddels ruim vier maanden geleden dat Froome tijdens de door hem gewonnen Vuelta a España positief testte op salbutamol, een medicijn tegen astma.

"Ik vind het onbegrijpelijk dat het proces zo lang duurt", uit Mollema zijn onvrede. "Het nieuws blijft maar terugkeren in alle media. Deze hele zaak is het slechtste wat het wielrennen kon overkomen. We hebben het hier niet over zomaar iemand, maar over de viervoudig winnaar van de Tour de France."

Na de achttiende Vuelta-etappe op 7 september 2017 werd er 2000 nanogram per milliliter van het middel aangetroffen in de urine van Froome, terwijl 1000 nanogram de maximaal toegestane hoeveelheid is.

De 32-jarige kopman van Team Sky moet bewijzen dat hij het middel louter als astmamedicijn heeft gebruikt. De Brit is voorlopig niet geschorst in afwachting van de uitkomst van het onderzoek.

Geloofwaardigheid

Volgens de 31-jarige Mollema is de hele gang van zaken ook slecht voor de geloofwaardigheid van de sport. "De wielerfans zullen het niet snappen. Binnenkort stapt Froome bij een wielerkoers gewoon weer op de fiets terwijl mensen misschien denken: waarom rijdt hij hier rond? Hij testte toch positief? Het roept momenteel alleen maar vragen op", aldus de Groninger.

"Het wielerseizoen is deze week officieel begonnen met de Tour Down Under. De zaak rondom Froome had al afgerond moeten zijn."

Mollema vindt dat de UCI tijd genoeg heeft gehad. "Het lijkt me namelijk dat je in vier maanden tijd toch wel een beslissing kunt nemen. Nu krijgen we mogelijk midden in het seizoen een uitspraak. Dat slaat natuurlijk nergens op."

Tourdeelname

Froome, die afgelopen seizoen zowel de Tour als de Vuelta op zijn naam schreef, wil dit jaar wederom twee grote rondes rijden, namelijk de Ronde van Italië en de Ronde van Frankrijk. Die laatste koers staat ook in het programma van Mollema.

"Of ik hem in de Tour daadwerkelijk tegen ga komen, weet ik niet. Alles hangt uiteraard af van de beslissing van de UCI. Zelfs als hij door de UCI niet geschorst wordt, zou het mij niet verbazen als hij niet aan de start staat in Frankrijk", doelt Mollema op een mogelijk besluit van Tourorganisatie ASO ten nadele van Froome.

UCI-voorzitter David Lappartient liet woensdag weten dat het vermoedelijk nog wel even duurt voordat er duidelijkheid komt in de zaak rond Froome.