Ewan sprint naar zege in tweede etappe Tour Down Under

Caleb was in de rit van Unley naar Stirling over 148 kilometer iets sneller dan zijn Zuid-Afrikaanse teamgenoot Daryl Impey en de Australiër Jay McCarthy van Bora-Hansgrohe. Wereldkampioen Peter Sagan (eveneens Bora-Hansgrohe) finishte als vierde in de sprint bergop.

Ewan, die dinsdag nog tweede werd, neemt de leiderstrui over van André Greipel, de winnaar van de eerste etappe. De Duitser zag geen kans om in de lastige finale met drie lokale omlopen het peloton te volgen en finishte op ruim zeven minuten.

Het betekende voor de 23-jarige Ewan zijn zevende dagsucces in de WorldTour-koers in zijn vaderland. Vorig jaar won hij liefst vier ritten.

Robert Gesink was op de twintigste plaats de beste Nederlander. De renner van Lotto-Jumbo probeerde in de slotfase nog te ontsnappen uit het peloton, maar werd weer ingelopen.

Tom-Jelte Slagter, in 2013 de laatste niet-Australische eindwinnaar Down Under, was eindigde op de 23e plaats ook in het peloton, net als Sam Oomen en Mike Teunissen.

Ingekort

Donderdag staat de derde etappe van de eerste WorldTour-koers van het jaar op het programma. De rit tussen Glenelg en Victor Harbor is ingekort vanwege de verwachte hitte in het westen van Australië.

Met temperaturen die tot boven de 40 graden Celsius kunnen stijgen, neemt de organisatie de gezondheid van de renners in bescherming. "Hun welzijn gaat boven alles, maar we houden ook rekening met de toeschouwers en medewerkers, want deze weersomstandigheden zijn extreem", zei directeur Mike Turtur van de wielerkoers uit de WorldTour.

De rit zou aanvankelijk 146 kilometers tellen, maar de renners hoeven nu alleen twee rondes van in totaal 26 kilometer af te leggen in Victor Harbor.