Merckx vindt Grand Départ 2019 'prachtige herinnering' aan loopbaan

Vijfvoudig Tourwinnaar Merckx (72) bracht in 1969 voor het eerst de gele trui naar Parijs. Precies vijftig jaar later begint de Ronde van Frankrijk in de Belgische hoofdstad, als eerbetoon aan 'De Kannibaal'.

"De taferelen in ons land waren uitzonderlijk. Ik krijg er nog altijd bijna kippenvel van", blikt Merckx tegenover Sporza terug op zijn eerste Tourzege. In 1969 startte de Tour in het Noord-Franse Roubaix, waarna de eerste twee etappes in België finishten.

De ASO onthulde dinsdag dat de eerste etappe op 29 juni 2019 start en finisht in Brussel. In de 192 kilometer lange rit zal het peloton over de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg - berucht uit de Ronde van Vlaanderen - en een kasseistrook rijden. Desondanks is kans op een massasprint groot.

Ploegentijdrit

Een dag later volgt een ploegentijdrit van 28 kilometer door de Belgische hoofdstad. De start is bij het Koninklijk Paleis en de finishlijn ligt aan de voet van het Atomium.

Merckx verheugt zich in het bijzonder op die rit. "Het is een prachtige discipline. Ik geloof dat we met onze ploeg nooit geklopt zijn in een rit tegen de klok."

"Ik mocht na een ploegentijdrit mijn eerste gele trui aantrekken. Ik houd ervan", aldus Merckx, die met 34 etappezeges nog altijd recordhouder is in de Tour.

"De twee ritten in 2019 worden een groot feest voor Brussel", voorspelt Merckx. De stad verwacht één miljoen bezoekers bij het Grand Départ en heeft een budget van vijf miljoen euro vrijgemaakt.

De ASO maakt vermoedelijk in het najaar het complete etappeschema van de Tour van 2019 bekend.