Greipel wint in Tour Down Under eerste WorldTour-koers van jaar

Na 145 kilometer tussen Port Adelaide en Lyndoch klopte Greipel zijn rivalen Caleb Ewan en wereldkampioen Peter Sagan. De Duitser krijgt dankzij zijn zege tien bonificatieseconden en is de eerste leider in de Tour Down Under.

Greipel wachtte lang in de sprint in Lyndoch, maar op zijn versnelling dwars door het midden had geen van zijn concurrenten een antwoord.

In 2008 en 2010 won Greipel het eindklassement in de Tour Down Under. Zijn totaal aantal dagzeges in de Australische rittenkoers staat na dinsdag op zeventien.

Zondag had Sagan de 35-jarige Duitser nog afgetroefd in de People's Choice Classic in Adelaide en werd de Australiër Ewan derde. Dat criterium maakte geen deel uit van de WorldTour.

Kopgroep

Een kopgroep van drie renners tekende voor de ontsnapping van de dag. Will Clarke liet zijn medevluchters Scott Bowden en Nickolas Dlamini achter zich, maar de Australiër van de ploeg EF Education First (de opvolger van Cannondale-Drapac) werd op tien kilometer van de streep ook ingerekend door het peloton.

Sam Oomen was op de 26e plaats de beste Nederlander. Robert Gesink, die na zijn val in de Tour de France zijn eerste grote koers rijdt, eindigde op de dertigste plek.

Tom-Jelte Slagter, die het eindklassement in de Tour Down Under in 2013 won, finishte veilig in het peloton.

Woensdag rijdt het peloton over 148 heuvelachtige kilometers van Unley naar Stirling. De Tour Down Under eindigt zondag in Adelaide.