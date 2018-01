'Muur van Geraardsbergen en lange ploegentijdrit in Tour 2019'

De openingsetappe van de Tour van volgend jaar, die in Brussel begint, moet ondanks de beklimming van de steile helling een prooi zijn voor de sprinters. De rit wordt op 6 juli verreden en begint volgens de RTBF aan het Paleizenplein en eindigt voor het Kasteel van Laken.

Een dag later wacht de coureurs een 50 kilometer lange ploegentijdrit, met start en aankomst in Brussel. De finish zou voor het befaamde Atomium liggen.

De organisatie van de Tour maakte in mei bekend dat de Tour volgend jaar in Brussel start en geldt als een eerbetoon aan vijfvoudig winnaar Eddy Merckx.

De inmiddels 71-jarige Merckx boekte zijn eerste eindzege in 1969 en in 2019 is dat vijftig jaar geleden. In 1970, 1971, 1972 en 1974 stond de Belg ook in de gele trui op het podium in Parijs.

Dit jaar vertrekt het Tour-peloton op 7 juli vanaf de beruchte Passage du Gois in de Franse streek Vendée. De laatste rit is op 29 juli en komt traditiegetrouw aan op de Champs-Élysées in Parijs.